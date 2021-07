Bill Cosby planlegger å returnere til London for å iscenesette ‘Vintage Storytelling’ etter løslatelsen fra fengselet

Hans talsmann sa at Bill Cosby planla å vende tilbake til scenen i London etter løslatelsen fra fengselet.

Den 83 år gamle entertaineren ønsker å reise rundt i USA og Canada som en del av et gjenbesøk etter at siktelsen hans om seksuelle overgrep ble henlagt på teknisk basis.

Sa promoteren Andrew Wyatt Los Angeles Times Stjernen vil gå tilbake til jobb og opptre på show med hennes ‘vintage historiefortelling’.

Ifølge hans publisist Andrew Wyatt (til høyre) planlegger Bill Cosby å komme tilbake til scenen i London etter løslatelsen fra fengselet.

Cosby, en gang kjent som ‘Father of America’, kom hjem i forrige måned etter at Høyesterett i Pennsylvania avgjorde i 2018 at han ble nektet en rettferdig rettssak.

Wyatt sa: ‘I sitt fysiske utseende er han veldig interessert. I sinnstilstanden er han veldig nysgjerrig. Han er veldig interessert i følelser og humor. ‘

Cosbys forestillinger vil omfatte observasjoner fra livet hans, og som en del av hans arbeid med strafferett og fengselsreform, sa han, “menneskerettigheter og sivile friheter vil bli inkludert.”

Komikeren var ‘fargerik og kraftig – kraftigere enn vi noen gang har sett,’ sa Wyatt.

Wyatt sier at Cosbys gruppe, inkludert hans juridiske personale, fremdeles vil bli vist for seere, annonsører og ‘medieopptøyer … hatfremkallende’ livshow.

Men han sa at han ikke var bekymret for hackerne: ‘Dette kommer ikke til å skje i morgen.’

En bok av Frederick Williams er også i arbeid, og Cosby og Wyatt diskuterer underholdningssaken og fengselsopplevelser.

Cosby, sammen med Wyatt sist torsdag, lovet å kjempe mot en sivil rettssak anlagt av en kvinne som angivelig overfalt henne i 2015 på Playboy House. READ Den andre stjernen på Clarkson's Farm: Gerald har allerede sin egen fan-konto på Twitter

I tillegg er den femdelte dokumentarserien fra Venus og Serenas regissør Michael Major nesten over.

TV-serien inkluderer intervjuer med tegneserien, som ennå ikke har satt seg og vil fokusere på sine juridiske spørsmål.

Cosbys løslatelse, som en gang var en av Amerikas mest elskede skikkelser, men som har møtt dusinvis av overgrep, anklaget en sterk reaksjon.

Komikeren opphevet straffen for seksuelt overgrep mot Andrea Constant i 2004 fordi en advokat lovet i 2005 at han ikke ville bli siktet, noe som førte til at retten dømte ham.

Cosby, med Hugh Hefner i LA på 1970-tallet, ble hans kjent navn. De fleste anklagene mot ham dateres tilbake til 1980-tallet, men Judy Hood hevder å ha overfalt henne i 1974.

Dusinvis av kvinner har anklaget ham for seksuell trakassering og trakassering, men deres påstander er ikke blitt tiltalt fordi de falt utenfor lovene i statene der forbrytelsene angivelig ble begått.

Etter at hun ble løslatt i forrige uke, holdt kvinners rettighetsadvokat Gloria Alred Cosby en pressekonferanse med noen av gjerningsmennene (hun representerer 33 av dem) og sa at hun ville kjempe for å holde ham ansvarlig ved å straffeforfølge ham i sivil domstol.

Judy Hood hevder at Cosby angrep henne i 1974 og at hun leter etter en løsning. Hans påstander faller utenfor grenseloven, så straffeforfølgelse kan ikke fortsette

Judy Hought er en av menneskene hun representerer. Hood anket søksmål i 2015 med påstand om at Cosby overfalt ham på Hugh Hefners Playboy-herskapshus i California.

Cosby har alltid insistert på at han er uskyldig for alle former for seksuelle overgrep.

I en uttalelse onsdag morgen sa Wyatt: ‘Mr. Med Caspians setning omgjort, retter hans juridiske team, ledet av Jennifer Bonjane fra Bonjane Law Committee, nå oppmerksomheten mot den sivile saken som Gloria Alred førte på hennes vegne av klienten Judy Hood.

MR. Helt siden Cosby ble løslatt fra fengsel og alle anklager mot ham har blitt opphevet, har fru Alred stått fast ved å utstede presserapporter om verdien av klientens 45 – års anklager.

Fru Bonjin forventes å kjempe mot saken i retten – snarere enn på pressekonferanser der den ikke er på trinnet i rettssalen. ‘

Kvinners rettighetsadvokat Gloria Alred representerer 33 kvinner. Han har lovet å ta sivile tiltak mot ham etter løslatelsen fra fengselet. Teamet hennes sier at de vil ta henne

Neste rettsdato er 13. august, og Cosbys panel vil høre deres Mr. La oss komme til å bevise Cosby en gang for alle. ‘

Cosbys team sier at han vil gå på vei for å ‘fortelle historien sin’ etter løslatelsen fra fengselet, og at han allerede samarbeider med ‘dokumentmakere’.

Ingen av de store streamingtjenestene har ennå offentliggjort navnene for noe prosjekt med ham.

Han var på vei med sitt stand-up show i 2015, året han ble arrestert for å ha angrepet Constant.