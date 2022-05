Bill Gates advarer mot Govt-19: «Den virkelige faren for fremveksten av en svært smittsom og dødelig variant»

Til tross for alles syn på den nåværende situasjonen i Ukraina, ber milliardæren om bedre internasjonal styring for å forhindre fremtidige epidemier: «Det virker sprøtt for meg at vi ikke kan ta lett på denne tragedien og gjøre denne investeringen på vegne av alle verdens borgere.»Han annonserte.

Grunnleggeren av Microsoft foreslo et panel av eksperter kalt Global Epidemic Response and Mobilization Initiative (GERM) for å bekjempe helsetrusler. Dette panelet, bestående av eksperter innen epidemiologi eller datamodellering, overvåkes av Verdens helseorganisasjon.

I følge Bill Gates representerer WHO den eneste virkelige organisasjonen som er i stand til å administrere GERM. Han anslår at driftskostnadene er rundt én milliard euro i året: «Et lite beløp sammenlignet med fortjeneste»Han påpeker.

Han erkjente imidlertid at det var viktig å gå med på internasjonal finansiering, og at partnerskapet ville være en reell utfordring. Spesielt i dagens politiske klima.

Til slutt snakket den velstående filantropen om den reelle faren ved å se den nåværende Govt-19-epidemien intensivere: «Det er alltid risiko for at en ny variant, mer smittsom og ondartet, dukker opp.»Han advarer. «Jeg vil ikke spille den truende fuglen, men denne risikoen er mer enn 5%»avslutter Bill Gates.