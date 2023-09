Bill Richardson, tidligere amerikansk ambassadør i FN, er død

Bill Richardson, en tidligere amerikansk diplomat og FN-ambassadør, døde lørdag i en alder av 75, kunngjorde visepresidenten for hans stiftelse. Han er kjent for sitt arbeid med å forhandle om løslatelse av amerikanere holdt av land som anses som «fiendtlige» av USA. I 2022 var han medvirkende til løslatelsen av basketballspilleren Brittney Griner, som ble holdt i Russland.

Han brukte flere tiår på å forhandle om løslatelse av amerikanere som er internert rundt om i verden. Bill Richardson, en tidligere amerikansk diplomat og tidligere amerikansk ambassadør i FN, døde lørdag 2. september i en alder av 75, opplyser stiftelsens visepresident, Mickey Bergman, i en pressemelding.

Bill Richardson, den tidligere guvernøren i New Mexico og tidligere energisekretær for tidligere president Bill Clinton, «døde i søvne om natten», sa Mickey Bergman. «Verden har mistet en forsvarer for de som er urettmessig internert i utlandet,» la han til.

En tidligere diplomat som spesialiserer seg på forhandlinger om løslatelse av amerikanere som holdes av land som anses som «fiender» av USA, har gitt betydelige bidrag. Han var for basketballspilleren Brittney Griner i 2022. Holdt i Russland. To grenseoverskridende Han var også sentral i forhandlingene med Saddam Hussein om løslatelsen av amerikanerne i 1995.

«The Indiana Jones of American Diplomacy»

Bill Richardson ble født i California i 1947, og vokste opp i Mexico, før han slo seg ned i USA som tenåring, i de (nordøstlige) forstedene til Boston. En av de første representantene for det latinamerikanske samfunnet som oppnådde høye politiske verv, kunngjorde han seg selv som en kandidat for Det demokratiske partiets nominasjon til presidentvalget i 2008, igjen den første kandidaten fra en latinamerikansk minoritet.

Hun trakk seg til slutt for å støtte Barack Obama og ble satt til å slutte seg til administrasjonen hans etter valget hans, men en kampanjefinansieringsskandale tvang henne til å trekke seg som handelssekretær.

På slutten av 1990-tallet fikk et parlamentsmedlem, FN-ambassadør og Bill Clintons energisekretær, Bill Richardson et rykte som en eventyrer, med kallenavnet «Indiana Jones of American diplomacy» for sitt uoffisielle arbeid med USAs kjæledyr.

Saddam Hussein i Irak, Fidel Castro på Cuba, Kim Jong Il i Nord-Korea, Nicolás Maduro i Venezuela… I nesten 30 år har den sprudlende ambassadøren drevet private meklinger med Washingtons verste fiender.

