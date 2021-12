Billig Galaxy S21 til jul!

Den avanserte Samsung Galaxy S21 + smarttelefonen er til salgs i Samsung Store: produsenten tilbyr en rabatt på opptil 349 på innløsning av din gamle smarttelefon.

Samsung Galaxy S21+ er en av terminalene 5G Den sørkoreanske produsenten Samsung er veldig effektiv i å levere. Dette ferdigheter Fra € 899 for Android kommer versjonen med 128 GB lagringsplass og 8 GB lagringsplass RAM. I tillegg stopper ikke Samsung der og tilbyr for ethvert kjøp:

Et par Galaxy Butts2

opptil -15 % i en Pakke Med kvalifiserte materialer

Med kvalifiserte materialer 5 % og poeng Samsung-belønninger

Garantert levering før jul

Så det er et godt tilbud å gi deg denne smarttelefonen som er utstyrt med en 6,7 tommers Super AMOLED-skjerm i 120. Hertz Og en Prosessor Neste generasjon Samsung Exynos 2100.

Tillater all bruk, i tillegg til den resulterende kraften applikasjoner Android Galaxy S21 + har et standard bildegalleri uten problemer. Hovedkameraet, plassert på baksiden, har tre Sensorer 64, 12 og 12 megapiksler, optisk bildestabilisator og Glødende Dobbel LED Den lar deg dra nytte av mange maskinvare- og programvareløsninger for bilder og videoer. På fronten er det en 10 megapikslers frontsensor, som er dedikert ikke bare for selfies, men også for videosamtaler, som er et eksempel på allsidigheten til denne smarttelefonen. Til slutt kan vi nevne batteriet på 4800 mAh, som er kompatibelt med trådløs lading, men med hurtiglading 25 Watt Fra Samsung. Dette lar deg gjenopprette fullstendigAutonomi Noen ti minutter fra terminalen.