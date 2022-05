Billy Elish-syndrom, Gilles de la Tourette-syndrom: «Folks reaksjon sårer meg alltid mest»

Billy Elish, som ble invitert til David Letterman-showet som ble sendt på Netflix, har kommet tilbake til livet sitt, og det er ikke alltid like lett. Faktisk har sangeren vunnet mange Grammy Awards og Oscars, så hun kan ha hatt et luksuriøst liv. Denne nevrologiske sykdommen rammer én av 200 personer og er hovedsakelig preget av ufrivillig, plutselig og kortvarig prikking. En skikkelig test for ofrene.

I dette intervjuet avslører Billy Elish noen sjeldne hemmeligheter om helsen hans og hvordan han prøver å leve hver dag. Hun avslører at hun ikke kan skjule prikkene. «Det er rart, jeg snakker aldri om det. De fleste ler og tenker at jeg bare prøver å være morsom. Denne reaksjonen sårer meg alltid så mye, de later ofte som de ikke forstår, og så sier jeg:» Jeg har en torrent «.»Hun sier.

Så fortsetter hun å løfte sløret for visse atferder. «Mine viktigste tics som jeg gjør hele dagen, kanskje du ikke legger merke til hvis du snakker til meg, men jeg er så lei av det. Jeg beveger for eksempel øret frem og tilbake, hever øyenbrynene, klemmer på kjeven eller strammer til. armmuskler.» Billy Elish avslører at han prøver å gjøre disse ticsene om til nye venner. På sin egen måte konfronterer sangeren sykdommen og prøver å snakke fritt. Jeg fikk snakket om dette, men endte opp med å forklare at jeg er veldig glad for å forstå de som vil være stille.