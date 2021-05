Billy Piper sier at skriking med Chris Evans hjalp meg med å overvinne tenåringsanoreksi

Billy Piper sier at spennende netter med Chris Evans hjalp ham med å overvinne sin tenåringsspiseforstyrrelse.

Stjernen, som ble rangert som nr. 15, sa at anoreksi han hadde den gangen var en reaksjon på hans omdømmeforvirring og en straffeplan for å jobbe opptil 19 timer om dagen.

Men på BBC Radio 4 for dagens Desert Island-plater sier han at han har “kjærlighet og støtte” med 17 år gamle Mr. Evans, og de likte gjestfriheten.

Billy Piper skaffer seg en drink til ektemannen Chris Evans etter at hun kom tilbake fra Las Vegas i 2001

‘Folk så på det som om jeg ble spent og falt. Jeg sluttet å bry meg om hvordan jeg hadde det, jeg la på meg mye vekt og jeg var på puber hele tiden, sier 38-åringen.

‘Men det var ikke min erfaring. Min erfaring den gangen var at jeg trengte det. Det føltes som min slags uni år. Jeg elsket, støttet, vi hadde det veldig bra. ‘

Paret, som giftet seg i 2001 og ble skilt seks år senere, er fortsatt venner.

Den tre år gamle moren er kanskje en av de mest etterspurte skuespillerinnen i Storbritannia, men hun sier: ‘Jeg tror berømmelse er min favoritt ting med det jeg gjør. Jeg jager det så mye. ‘

Billy Piper, filmet under innspillingen av Desert Island-platene, beskrev berømmelsen som å ‘kjøre bort’

Billy, avbildet med David Tennant som Rosa fra Dr. Howe, beskrev å være ‘flau’ av oppgangen til hans berømmelse

Han sier at han forlot sin tidlige stilling som Dr. Howell Ross Tyler i 2006 og sa: ‘Det var bra på mange måter … men det gjorde meg kjent igjen på en måte som jeg anser som veldig ubehagelig. Jeg likte virkelig det showet. Jeg elsket Rose Tyler எனக்கு Jeg likte ikke ansvaret for å være et slags forbilde. ‘

Andre skjermkreditter inkluderer The Secret Diary of a Call Girl og I Hate Susie, men hun er fortsatt “hjemsøkt” ved å slippe en Jesus-dukke på scenen for sin første opptreden som Mary i et skolefødselsdrama.

‘Jeg blir nervøs før jeg går på scenen,’ sier han. ‘Jeg går nesten ut av min fysiske opplevelse, et slags mørke.’