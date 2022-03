Bilprodusenter legger ned

Etter hvert som den russiske invasjonen av Ukraina fortsatte, ble byggeklosser for utbyggere stadig knappere. Resultatet: Porsche og BMW har i de siste kunngjøringene om stenging av fabrikken blitt fulgt av Mercy-Benz, Toyota, Honda, Bentley, Aston Martin, Volvo, Harley-Davidson, Ford og Rolls-Royce.

De samme aktørene advarer om nye vanskeligheter fremover. BMW indikerer at to av deres tyske fabrikker kan måtte stenge allerede neste uke. Samme historie for en minifabrikk i London. AvtoVAZ, et datterselskap av Renault og moderselskapet til Lada, kunngjorde også stenging av sine fabrikker i fire dager på grunn av problemer med levering av halvledere. Renault-fabrikken i Moskva har allerede vært stengt siden 28. februar.

Samtidig bestemte produsentene seg for å stoppe eller kansellere salget til Russland. Disse merkene står i økende grad overfor mislighold – EU kommer fraSyv russiske banker ekskludert fra SWIFT-systemet

– eller frykt for skade på omdømmet deres. I denne kategorien er det Bentley og Aston Martin, hvis salg i Russland uansett er marginalt (2 % av aktiviteten for Bentley, 1 % for Aston Martin). Honda kansellerte også salget med en påminnelse om at den har til hensikt å forlate det russiske markedet i år.

Tvert imot sier andre produsenter at de ønsker å fortsette sin aktivitet så mye som mulig. Dette er tilfellet med Stellantis, eieren av merker som Jeep, Peugeot eller Fiat, som sier at de er fast bestemt på å fortsette salget i Russland. Så lenge sanksjonene tillater det «.