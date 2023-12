Biltyveri ved hjelp av nøkkelfri tilgangsteknologi blir stadig mer vanlig: hvordan kan du beskytte deg selv? | Din guide

uavhengigTyver blir mer vågale når de vil bryte seg inn i bilen din. Det er spesielt nøkkelfri tilgangsteknologi, gjennom automatisk opplåsing, som vinner popularitet. En tysk studie viser at bare 7 % av mer enn seks hundre testede biler var tilstrekkelig beskyttet mot dette. Uavhengig Forklarer hvordan du beskytter deg med et enkelt triks og hvordan du sikrer deg mot innbrudd.

Hva er nøkkelfri tilgang?

Denne teknologien har eksistert en stund, men den ser ut til å bli mer populær: det er nøkkelfri adgang til bilen din, som tyver utnytter for å stjele gjenstander fra bilen din eller for å overta bilen selv.

Nøkkelfri tilgang er en teknologi som nyere (spesielt dyrere) biler er utstyrt med, slik at eieren slipper å trykke på knappen på fjernkontrollen hver gang for å åpne eller lukke bilen. Alt du trenger å gjøre er å bære «nøkkelen» (nøkkelring eller kort) med deg. Når du nærmer deg bilen din, oppdager en sensor i bilen signalet som sendes ut av nøkkelen din. Har du egen garasje eller carport? Her er hvor mye premie du betaler mindre.

Hva er risikoen med et nøkkelløst tilgangssystem?

Siden dette systemet er relativt enkelt å hacke, øker også antallet tyverier. Dermed kopierer tyvene koden fra din elektroniske nøkkel, slik at de kan åpne bilen din uten å bryte seg inn i den.

Konkret står en tyv fem meter unna bryteren, oppdager det digitale signalet og hacker programvaren. Den kopierer deretter opplåsingsmeldingene for å låse opp bilen din og sender dem til en partner i nærheten av bilen din. Dette skaper en forbindelse til bilen din. Dette gjør at hun kan åpne dører uten å utløse alarmen.

Dette kan skje når bilen din står parkert i oppkjørselen, men også på parkeringsplassen mens du spiser på en restaurant eller fyller bensintanken. Flere og flere produsenter tar i dag skritt for å beskytte ditt nøkkelløse system mot hacking, men dette gjelder absolutt ikke alle merker og modeller. Derfor har det blitt viktigere enn noen gang å beskytte bilen din.

Hvordan beskytte deg mot innbrudd?

• Den beste løsningen er å sette et spesielt beskyttelsesdeksel rundt nøkkelen eller fjernkontrollen, for eksempel det berømte «Faraday-buret». På denne måten vil det ikke gå flere signaler og nøkkelen din kan ikke kopieres.

• Hvis du pakker bryteren inn i aluminiumsfolie, vil ingen ledning være mulig.

• Mange tyverier skjer når nøkkelen er i huset og signalet kan fanges opp på gaten. Så ikke oppbevar nøklene i nærheten av inngangsdøren eller gaten, men heller i første etasje eller på baksiden av huset for eksempel.

• Sørg for at kjøretøyet er utstyrt med en elektronisk startsperre. Dette vil gjøre det umulig for tyver å starte bilen din.

• Aldri (!) legg igjen verdisaker i bilen, som smarttelefonen, vesken eller bærbar PC. Selv om du bare går i fem minutter eller bilen din er parkert i nærheten av hjemmet ditt. Tyver elsker elektroniske enheter og kan også bruke spesielle teknikker for å oppdage tilstedeværelsen av en slik enhet i bilen din.

Hva med forsikring ved innbrudd?

God bilforsikring er veldig viktig for at du skal få erstatning for skader forårsaket av tyver. Kun med Mini omnium eller Full omnium er du forsikret mot skader du ikke er ansvarlig for: tyveri, brann, knust glass, påkjørsel med dyr og skader forårsaket av naturkrefter.

Noen forsikringsselskaper krever at hvis bilen din blir stjålet, må det være håndgripelige bevis på innbrudd eller overfall. Dette er ikke ofte tilfellet med en nøkkelfri bil. I Nederland krever forsikringsselskaper et spesielt sikkerhetssertifikat for nøkkelløse biler, noe som foreløpig ikke skjer i Belgia.

Du må imidlertid umiddelbart anmelde tyveriet til politiet og må kunne gi duplikatnøkler i tillegg til vanlig nøkkel.





