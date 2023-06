Binance kunngjør nedleggelse av kryptovalutatjenester i Nederland

Den svarte streken fortsetter på Binance – Mens vi fikk vite for omtrent en time siden at plattformen grunnlagt av Changpeng Zhao er under angrep En etterforskning i Frankrike for hvitvasking av pengerbrudd på KYC-prosedyrer og ulovlig salg av kryptovaluta på fakta som dateres tilbake før PSAN-registreringen, har børslederen annonsert at han forlater Nederland i møte med svært strenge regler.

«Binance har gått gjennom en omfattende søknadsprosess for å registrere seg som Virtual Asset Service Provider (VASP) hos den nederlandske regulatoren. Selv om vi har utforsket flere alternative veier for å betjene nederlandske innbyggere i samsvar med nederlandske forskrifter, har dette dessverre ikke resultert i en VASP er registrert i Nederland for øyeblikket. Binance vil fortsette å søke tillatelser til å tilby våre produkter og tjenester til brukere i Nederland.

i detaljerkunngjør plattformen at den ikke lenger vil registrere nye brukere fra 17. juli 2023. Uttak er fortsatt mulig frem til brukere kan forlate plattformen, men det vil ikke lenger være mulig å kjøpe kryptovalutaer.

Etter å ha begynt å erobre Europa, i Irland, i Frankrike eller til og med i Italia, ser det ut til at Binance trekker bønder ut av noen land på det gamle kontinentet. Faktisk denne uken igjen, Changpeng Zhao kunngjorde også at de forlater Kypros.

