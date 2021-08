Binance suspenderer produkt- og tjenestetilbud gjennom CoinQuora i Norge

Nylig har det vært press rundt hele verden om vilkår for kryptobytte. Som et resultat sa Finance at det ikke lenger tilbyr visse produkter og tjenester på det norske markedet.

Binance, den største kryptobørsen for markedsverdi, har kunngjort at den har avviklet sine tjenester i Norge. Selskapet stopper også Norge fra språkpreferansene på nettstedet.

