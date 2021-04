Biocon Biologics Viatris mottar EC-nikk til Bevacizumab

Biocon Biologics Ltd. , Et datterselskap av Biocon Ltd. Basert i Bengaluru, Abev my 100 og 400 mg, ligner på Bevacizumab utviklet sammen med Viatris Inc. Har fått markedsføringstillatelse fra EU-kommisjonen.

Nikket fulgte en positiv anbefaling fra European Medicines Agency’s Medicinal Products for Human Use Committee.

Abev my 100 og 400 mg er godkjent for behandling av metastatisk kolorektal kreft, metastatisk brystkreft, ikke-småcellet lungekreft, glioblastom, eggstokkreft, livmorhalskreft og nyrekreft som en del av et spesifikt regime, sa selskapet.

Det ble bekreftet at den sentrale markedsføringslisensen gitt av EU-kommisjonen er gyldig i alle EU-landene, så vel som i EØS-landene Island, Liechtenstein og Norge.

En talsperson for Biocon Biologics sa: “Godkjennelsen av EU-kommisjonen for biosimilar Bevacizumab vil gjøre det mulig for oss å tilby denne biologiske behandlingen til kreftpasienter i EU sammen med vår partner Viatris.”

Talsmannen sa at tilsetningen av biosimilar Bevacizumab ville forbedre selskapets portefølje av biosimilars for kreft i EU, som inkluderer biosimilar Trastuzumab og biosimilars Pegfilgrastim.

(PTI)