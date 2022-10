«Bird Released»: Elon Musk bekrefter fullføring av Twitter-oppkjøp og … sparker administrerende direktører

Måneder etter hendelsene i snuoperasjonen og snuoperasjonen, sparket den nye presidenten umiddelbart sin sjef Paraj Agrawal og to andre ledere, finansdirektør Ned Segal og juridisk direktør Vijaya Jade, ifølge kilder til CNBC og Washington Post.

Twitter svarte ikke umiddelbart på en forespørsel fra AFP.

Elon Musk hadde frist på fredag ​​til å fullføre oppkjøpet av det sosiale nettverket, ellers kunne det vært gjennomført en rettssak i november.

Prosessen har pågått siden kunngjøringen i slutten av april av et overtakelsestilbud på 44 milliarder dollar, som Twitter motvillig aksepterte. Forretningsmannen forsøkte å få ham ut ensidig i begynnelsen av juli, og anklaget selskapet for å løye for ham, men selskapets styre gikk til rettslige skritt.

I begynnelsen av måneden, bare dager før åpningen av et søksmål som Twitter så ut til å vinne, tilbød Elon Musk endelig å lukke avtalen til den opprinnelig avtalte prisen.

Onsdag besøkte han Twitters hovedkvarter i San Francisco og omdøpte seg selv til «chief twit» på profilen sin – «twit» som betyr «idiot» på engelsk.

Deretter retweetet han et bilde av seg selv omgitt av Twitter-ansatte på en kontorkafé.

Torsdag kveld viste flere ansatte i California-gruppen sin støtte til den forrige administrasjonen.

«Takk Parag Agrawal, Vijaya Gadde og Ned Segal for deres kollektive bidrag til Twitter,» skrev Biz Stone, medgründer av nettverket, og berømmet deres «enorme talent» og «menneskelighet.»

«Sivilisasjonens fremtid»

I slutten av april, kort tid etter signering av den første overtakelsesavtalen, kritiserte Elon Musk offentlig Twitter-ledere og hånet Vijaya Jade.

Fangsten bekymrer en stor del av Twitter-ansatte, mange brukere og frivillige organisasjoner som krever sosiale nettverk for å bedre bekjempe overgrep, fra trakassering til feilinformasjon.

Fordi milliardæren, som fremstiller seg selv som en iherdig forsvarer av ytringsfriheten, ønsker å moderere innholdet. Det åpnet døren for retur av Donald Trump, som ble kastet ut av Twitter kort tid etter å ha støttet sine støttespillere som deltok i stormingen av Capitol i januar 2021.

Folkevalgte republikanere og Donald Trump-tilhengere ønsket også den potensielle retningsendringen for Twitter velkommen. «ytringsfrihet !!!» tvitret for eksempel torsdag kveld Marjorie Taylor Green, den folkevalgte representanten for ytre høyre.

Imidlertid foretrekker annonsører generelt å støtte annonsene sine med kompatibelt innhold.

Torsdag forsøkte Elon Musk å berolige dem ved å si at han ville la alle meninger komme til uttrykk på det sosiale nettverket, uten å gjøre det til en «diabolsk» plattform der alt er lov.

Han skrev i et brev rettet spesifikt mot merkene som bringer inn hoveddelen av Twitters inntekter.

Han hevder også at han ikke startet kjøpet fordi det var «lett» eller «for å tjene penger», men for å «prøve å hjelpe menneskeheten».

«frivillig avgang»

Elon Musk ønsker også å øke anti-spam. Han refererte også vage til «X», som er hans visjon om en flerbruksapp (meldinger, sosialt nettverk, finansielle tjenester, etc.), slik som WeChat i Kina.

Og en ansatt, som snakket med AFP på betingelse av anonymitet, regnet ut at mer enn 700 ansatte har forlatt California-gruppen siden juni, basert på interne tall.

Han mener at «dette er en frivillig avgang, enten av etiske årsaker eller først og fremst av økonomiske årsaker, fordi det unoterte selskapet er mindre interessant».

Faktisk planla lederen å ta Twitter ut av aksjemarkedet.

Tidligere denne måneden sa han på en konferanse at det var «essensielt» å børsnotere Tesla på Wall Street, «fordi hvis publikum ikke liker det Tesla gjør, kan publikum kjøpe aksjer og stemme annerledes».

«Det er veldig viktig at jeg ikke gjør det jeg vil,» la han til med en latter.