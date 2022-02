Bitcoin 19. februar 2022 – Den dødelige vinteren kan fortsette

Jeg advarte deg forrige uke om en Bitcoin (BTC) enn du risikerer Truer med å støtte $41 000. Ikke overraskende førte usikkerheten rundt den ukrainske krisen og dens konsekvenser for inflasjonen i vestlige land oss ​​tilbake til den harde virkeligheten. Siden investorer hater usikkerhet, vil kongen av kryptovalutaer som er sterkt assosiert med risikoaversjon ikke tiltrekke seg massene så lenge volatiliteten i finansmarkedene forblir høy.

Feilen til en av hovedmotstandene har frustrert returforsøket siden slutten av januar. Det får deg til å lure på om BTC er nær ved å gi opp. Varme ukentlige og daglige tekniske analyser krever ikke tilbakevending til preferanse. Nok til å fortsette drapsvinteren og fortsette å få kjøpere til å angre.

Denne Bitcoin-prisanalysen bringes til deg i forbindelse med Valutahandel og dens algoritmiske handelsløsning Endelig innen rekkevidde for enkeltpersoner.

Mislykkes uten motstand $46 000 og Tenkan

2 ukentlige bearish stearinlys (oransje prikk) Bitcoins manglende evne til å bryte motstanden rundt $46 000, reflekterer Senkou Span A og Tenkan. Dette trippel negative tegnet lover ikke godt for kjøpere. Kryptovaluta-konge på ledning rundt $41 000 støtte. Med volatiliteten fortsatt på høye nivåer, har selgere alle kortene.

Dette fører til at prisen på BTC kommer tilbake i Kumo. Samtidig den siste kurven ichimokuChikou Span, er i ferd med å returnere inne i Kumo (den grønne prikken). Hvis støtten på $41 000 brytes, vil vi gå fra en opptrend til en nøytral trend.

Som et resultat kan vi delta Falsk brudd i halsen Skulder – Hode – Skulder (ETE) Som ville ta oss til de siste bunnene, samt å definitivt verifisere gyldigheten til den bearish grafmodellen. Scenariet med en retur til neste støtte rundt $30K ville ikke utelukkes i skrivende stund.

Bitcoin: Kijun-støtte i daglige enheter

På de daglige enhetene fungerte Kumo dessverre som en stor hindring for Bitcoins forsøk på å hoppe tilbake, to ganger da den prøvde å bryte motstanden på $46 000. For å gjøre vondt verre, Hope for Turning a Shoulder and Shoulder (ETEi) har blitt kraftig knust av fornyede spenninger i Ukraina.

Nå har prisene lettet fallet i et forsøk på å holde seg innenfor Como. På kort sikt gjør dette det mulig å ikke gå tilbake til feil side av barrieren…spesielt siden bitcoin-prisene krysset nedtrendlinjen. Hva er det kryptovaluta-investorer klamrer seg til.

De bør imidlertid ikke være fornøyd med dette argumentet for å vurdere en mer bærekraftig utvinning. Faktisk, Chikou Span er ikke klar til å returnere raskt i nærheten av Kumo. Disse viktige små detaljene, Den endelige reverseringen av opptrend er ikke foretrukket. Gitt den nåværende bakgrunnen, ville det være en feil å utelukke en reversering til de siste lavpunktene eller i verste fall $30K-støtten.

Kort sagt, Bitcoin bør holde $41 000-støtten mens du risikerer slutten av vintersesongen under høy spenning. Selv om hypotesen om deeskalering i Ukraina utkrystalliserer seg, vil det likevel være nødvendig å fjerne usikkerheten rundt den pengepolitiske innstrammingen av Federal Reserve, som er basert på følgende inflasjonstall i USA.

Så lenge horisonten ikke er klar på dette emnet, ser sjansene for å se bitcoin-prisene stige høyere ut til å være i fare. Dessuten, i motsetning til hva mange tror, ​​er mangelen på regulering av kryptovalutaer en hindring for institusjonelle investorer som er svært avhengige av motparter. Dette kan forklare Bitcoins vanskeligheter med å bryte gjennom sin nøkkelmotstand og truer med å falle under $41 000.

Kan det være gEn vinner hver gang? Enten bitcoin-prisen er i god form, eller går gjennom uro, tilbyr valutahandel deg å øke sjansene for suksess. Faktisk gir valutahandel enkeltpersoner tilgang kommersielt verktøy 100 % algoritme og mekanisme. En sann trendmekanisme, dette verktøyet er designet for å tilpasse seg markedsvendinger og posisjonere seg på de mest dynamiske kryptoaktiva for øyeblikket.