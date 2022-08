Bitcoin (BTC): En gruvearbeider på 10 000 TH/s, BlockForge-vits?

Søn 14. august 2022 ▪ 14:00 ▪



Mikaia ANDRIAMAHAZOARIMANANA



En bitcoin-gruvearbeider med en kraft på 10 000 TH/s er utenkelig for øyeblikket. Men BlockForge følte at det var på tide å få fart på ting eller å presse grensene. Uansett, det er en monster gruvearbeider som besøkende må ha sett ved inngangen til Mining Disrupt 2022.

Blockforge gruvearbeider, en gigant på 10 000 TH per sekund

Hvis denne bitcoin-gruveenheten ikke er den kraftigste verden noen gang har sett, må det innrømmes at den er uforholdsmessig stor. Presentert av BlockForge på 2022-utgaven av Mining Disrupt-konferansen, sies denne bitcoin-gruvegiganten å ha fått offentlig oppmerksomhet.

BlockForge, som 5 dager før lanseringen av arrangementet tvitret forsendelsen av den flotte pakken, unnlot ikke å sette navnet sitt på den.

» Gruvearbeideren på 10 000 TH/S klar til å sendes! Vi forbereder oss på @MiningDisrupt med gruvemonsteret på settet. »

Som en påminnelse er Gruveforstyrrelse 2022 er et arrangement som inkluderer utstillinger av bitcoin-gruveutstyr og konferanser organisert av Jsbit.com i Miami, mellom 26. og 28. juli. Forretningsløsninger, blokkjedeteknologier og innovasjoner innen gruvedrift av kryptovaluta. Til din informasjon, prisene på bruke for denne 4meg Mining Disrupt varierte fra $599 (General Pass) til $12.999 (VIP-Pass + VIP-bord for grupper).

Så når det gjelder blokksmi, vær oppmerksom på at det er en amerikansk distributør av bitcoin- og kryptovalutagruvearbeidere. Spesialiteten strekker seg fra salg av enheter som GPU, ASIC, Hash, til markedsføring av tilhørende tilbehør. I tillegg til disse produktene er selskapet også kjent for sin opplæring og seminarer for teknologientusiaster.

Hva med dagens utvalg av enheter?

Innen september vil Ethereum-økosystemet kvitte seg med gruvearbeiderne på grunn av fusjonen, som symboliserer skiftet fra PoW til PoS. For bitcoin er endring ennå ikke på agendaen. Derfor kommer ikke gruvedrift som bitcoin-gruvearbeidere til å forsvinne med det første.

Som en påminnelse er gruvedrift det er en del av en prosess med å lage nye bitcoin-mynter (eller kryptovalutaer) og verifisere nye transaksjoner. I følge Go Banking Rates er denne prosessen basert på desentraliserte nettverk av velutstyrte datamaskiner plassert over hele verden. Ved å bidra til dette systemet har gruvearbeidere rett til kryptovalutabelønninger.

Når det gjelder BTC-gruveenheter, er det en rekke av dem på markedet. Blant Den mest populære de inkluderer Bitmains AntMiner, Canaans AvalonMiner, WhatsMiners M30 og M31, og iPollos VI/B1/G1. Prisene deres kan også variere fra $299 til over $25.000.

For resten har vi nylig satt i søkelyset Bitmain Antminers S19 XP ASIC som Maraton Kjøpt i bulk i desember i fjor. Med en generasjonskapasitet på 140 TH/s er disse enhetene gruvedrift av bitcoin tilbys fra 11 000 dollar i bitmain-nettstedet.

Når det gjelder S19 Pro + hydro, hvis maksimale hashrate er 198 TH/s, sies å være svært strømkrevende, og forbruker 27,5 watt per TH. Prisen er rundt 16.000 dollar.

Og refererer til monster gruvearbeider Fra BlockForge er vi enige om at Antminer S19 Pro + Hydro langt fra når ankelen din. Vi kan også forestille oss hvor mye energi denne giganten vil forbruke, omtrent 250 000 watt. Med mindre BlockForge kommer opp med svært overbevisende energiavkastning, vil denne enheten på 10 000 TH/s tjene til å drive nye økologiske debatter blant ikke-monetister.

