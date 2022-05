Bitcoin er halvveis til neste halvering

105 000 blokker har blitt utvunnet siden den siste «halveringen», starten på den siste Bitcoin-syklusen.

I terminologi definerer «halvering» nedgangen i belønninger gitt til bitcoin-gruvearbeidere. Av natur er bitcoin deflasjonær. Antallet deres er begrenset. For å sikre økosystemets overlevelse har skaperne sett for seg et gruvesystem som sikrer nettverkssikkerhet samtidig som det tilbyr gruvearbeidere attraktive belønninger, og disse maskinene løser en rekke komplekse matematiske problemer for å sikre nettverkssikkerhet. For hvert nytt spinn halveres belønningene. Dermed er det færre og færre bitcoins som blir «solgt» av gruvearbeidere på slutten av hver syklus. Og indirekte påvirker dette prisen på eiendelen, som har en tendens til å øke etter hver halvering, på grunn av at den er stadig mer sjelden. «Halveringsperioden» faller faktisk tradisjonelt sammen med begynnelsen av en opptrend, et oksemarked der prisen på Bitcoin fortsetter å slå nye rekorder.

Den første halveringen skjedde så snart 50 % av Bitcoinen ble utvunnet. Så langt har det vært nøyaktig 3 halveringer. Den siste skjedde i mai 2020. Den fjerde er ventet å inntreffe i april 2024. Det er imidlertid umulig å vite nøyaktig når det vil skje fordi datoen endres hele tiden.

Fra tredje til fjerde halvering må 210 000 bitcoins utvinnes. Denne 4. mai markerer en nøkkeldato i syklusen da blokk 105 000 har blitt utvunnet, noe som betyr at vi er halvveis til neste halvering.

For øyeblikket utvinnes 6,25 bitcoins omtrent hvert 10. minutt. I neste syklus vil belønningen falle til 3,125 bitcoins per utvunnet blokk.

