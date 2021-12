Bitcoin: Etter et år med rekorder, lover 2022 å bli usikker

Etter å ha hatt rekorder på slutten av 2020 og i begynnelsen av året, ser det ut til at bitcoin har mistet litt av glansen: mellom desember og april rangerte kryptovalutaen høyest i historien, fra under 20 000 dollar til over 60 000 dollar. Forbedret ytelse, drevet av interesse fra store navn innen ny teknologi og finans, som inntil da hadde beveget seg bort fra denne teknologien, som bare hadde eksistert siden 2008.

Men siden den gang, til tross for å sette ny rekord i oktober, har Bitcoin fortsatt sitt rally med like fantastiske dykk, og vokste i slutten av desember til i underkant av $50 000. “Volatil prisutvikling og en trendendring som kan føre til ytterligere nedgang på kort sikt gjør markedet veldig usikkert,” innrømmer Lucas Lagudis, fra kryptofondet ARK36.

Men han mener, “Vi forventer at digitale eiendeler blir tatt i bruk av institusjonelle investorer og integrert i det tradisjonelle finansielle systemet for å drive kryptomarkedet enda lenger neste år.” Dette er virkelig det som har økt prisen på bitcoin siden slutten av 2020: kunngjøringer knyttet til kryptovaluta har mangedoblet seg i løpet av månedene, fra store navn innen tradisjonell finans til de innen nye teknologier.

I Kina forbød landet handel med kryptovaluta i slutten av september, og regulatorer i Europa og USA ser i økende grad til dette desentraliserte nettverket, som er ekstremt vanskelig å overvåke. Men bitcoin risikerer også konkurranse fra andre kryptovalutaer. I følge spesialistnettstedet CoinGecko, som viser mer enn 12 000 kryptovalutaer, representerer dette markedet 2,360 milliarder dollar, inkludert mer enn 900 milliarder bitcoin alene.