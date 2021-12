Bitcoin forbud? Det internasjonale pengefondet endrer tone

Overvåk i stedet for forbud – Det har lenge vært kjent at Det internasjonale pengefondet (IMF) Ikke en veldig passende type for Bitcoin (BTC) og kryptovalutaer. Og selv om en representant for dette overnasjonale organet nettopp har bekreftet at IMF ikke ønsker et totalt forbud mot kryptoaktiva, krever det deres regulering.

Er Bitcoin sjekket av IMF?

de Det internasjonale pengefondet bekymre deg for det regelmessig Risikoer hva vil det representere Bitcoin og kryptering for finansiell stabilitet Inklusive.

En nylig uttalelse fra sjeføkonomen i Det internasjonale pengefondet, Gita Gopinath, under en økonomisk konferanse, demonstrerer dette Syn Den internasjonale organisasjonens digitale eiendeler.

i følge Overføre Utgitt av Business Today er sjeføkonomen fullstendig klar over at kryptovalutaer iboende er kryptovaluta desentralisering Og min verden, de var ustoppelig. Så ønsket om å forby det er illusjon.

Regulering av digitale eiendeler og valutaer er avgjørende, spesielt for fremvoksende og utviklende økonomier, der det kan mislykkes å forby dem. Faktisk, med kryptovalutabørser lokalisert i utlandet, gjør dette at man kan handle dem til tross for et forbudsforsøk. “

IMF ønsker å binde det den ikke kan ødelegge

nøyaktig Som kollegene i Det internasjonale pengefondet For bare noen dager siden inviterte Gita Gopinath en “Globalt samarbeid” med den hensikt at Organiser snarest digitale valutaer.

På samme måte pålegger IMF noen ganger svært strenge regler fremvoksende land, ikke å si begrensninger økonomisk og finansiell. Det kan imidlertid kryptovalutaer “skal brukes til å omgå disse forskriftene”Som IMF-representanten selv forklarer…

Så det er noe som plager Finanstilsynet, som regulerer verdensmarsjen. En Irritasjonen kjenner vi tydeligvis mot El Salvador. Faktisk presidenten stokk b klokke Oppnå tillegget Bitcoin Som Lovlig valuta i hans.

Til tross for IMFs alarm begynner andre land fullt ut å absorbere fordelen med desentraliserte digitale eiendeler, som ikke lett kan beslaglegges eller overvåkes. Inntil nylig var regjeringen for nasjonal enhet Myanmar (Burma) har tatt i bruk USDT som sin offisielle valutaTether, en stablecoin-dollar.

