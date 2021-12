Bitcoin kollapser plutselig, Cold Wave overvelder markedene

Omtrent klokken 17.00.

Rundt 06:00 HB falt det plutselig til $42 296, uten noen forhåndsbestemt forklaring.

Kryptovalutaer har blitt rystet av bredere risikoforhold knyttet til (Omicron-variabelen) og forventninger om mer aggressiv politikk (amerikansk pengepolitikk), men de begynner allerede å dukke opp på fredag, etter nedgangen i aksjemarkedene,» kommenterte Martha Reyes, som leder forskning ved Cryptocurrency exchange. Bequant.

Wall Streets store indekser stengte i rødt fredag, ledet av svakhet i teknologiaksjer.

Reyes sa i et notat at nedgangen i bitcoin, som er vant til voldelige bevegelser, ikke er helt overraskende ettersom mynten har beveget seg siden slutten av november i et begrenset handelsområde og noen investorer kan ha ønsket å avhende visse posisjoner.

Den samme følelsen følte Anto Paroian, fra ARK36 kryptovalutafond.

Etter å ha nådd en rekordhøy på $68 363 den 10. november, har den virtuelle valutaen falt igjen og “mislyktes flere ganger med å krysse $60 000-terskelen,” sa han i et notat som nevner at Bitcoin har registrert et regelmessig fall fra 20% til 30% før de kom seg tilbake. .