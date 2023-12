Bitcoin Rising: «For risikofylt investering for enkeltpersoner»

Så professoren i digital økonomi er fortsatt forsiktig når det gjelder å diskutere Bitcoins utvikling. «Elven vil være hakkete og kaotisk uansett. Det er tydeligvis ikke en lang, rolig elv.» Og dette er selv om kryptovalutabanen er interessant: «Vi har kraftig teknologi og immaterielle eiendeler i begrensede mengder som har klart å få tillit fra et økende antall brukere, spesielt institusjonelle. Jeg vil si at Bitcoin har blitt troverdig, men det er fortsatt sårbart for reverseringer, ulykker og volatilitet. ” etc. «Det er en risikabel investering.»

Pass deg for spekulative bobler

Christian Haffner er enig i dette, og advarer enkeltpersoner som vil begi seg ut på eventyret: «Sammenlignet med andre eiendeler er kryptovalutaer mer risikofylte og mer sannsynlig å utvikle spekulative bobler. En investor kan tape mye penger hvis denne boblen sprekker. Dette har allerede skjedd.» I følge professor ved University of California bør vi skille mellom profesjonelle investorer, «Kunne akseptere et ganske høyt risikonivå» Mer tradisjonelle investorer som enkeltpersoner, «Som ofte er risikovillige.»

Hvis Bitcoin-markedet blir mer modent, tror akademikeren det likevel «Enkeltpersoner må være årvåkne og kan ikke på forhånd ta en slik risiko.»