Bitcoin synker plutselig under $60 000, kryptokorreksjon akselererer av Investing.com

Investing.com – Fallet fra en all-time high nær $67 000 den 20. oktober, akselererte le sin korreksjon betydelig på onsdag, og postet et fall på mer enn 6% i 24-timersperioden i skrivende stund.

Rundt klokken 10 brøt Bitcoin allerede under den psykologiske nøkkelterskelen på $60 000, og akselererte nedgangen til et lavpunkt på $58 100, eller 3,16 %, på mindre enn 10 minutter.

BTC/USD stiger for tiden til $59 000 og ser ut til å ha stoppet opp foreløpig, men en lengre ventetid under $60 000 vil svekke dens bullish profil.

Vi kan også identifisere en bearish trendlinje som er synlig fra forrige mandags historiske høydepunkt på timediagrammet for Bitcoin. For å bryte denne trendlinjen og finne en bullish profil i timedataene, vil Bitcoin også måtte gå tilbake over rundt $63 000.

Hvis BTC-korreksjonen fortsetter under $58.000-nivået, vil neste potensielle støtte være $57.000-psykologisk nivå.

Kryptovaluta, den nest viktigste kryptovalutaen i markedet, er betydelig korrigert i dag. ETH/USD har allerede nådd et daglig lavpunkt på $3,943 og er for øyeblikket motvillige til å bryte over nøkkelnivået på $4,000.

De fleste av de andre 20 kryptovalutaene er også nede, med det største fallet som noen gang er postet, som er ned 15 % siden i går.

Når sant skal sies, er den eneste 24-timers kryptovalutaen i skrivende stund kryptovaluta, som har økt igjen med nesten 700% siden begynnelsen av måneden.