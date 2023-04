Bitcoins skaper kan være Steve Jobs, ifølge en ny teori

Spekulasjonene rundt Apple-medgründeren begynte i kjølvannet av oppdagelsen av Bitcoin-hvitboken skjult i systemmappene på noen Mac-er.

Var Steve Jobs, medgründeren av Apple, den mystiske skaperen av Bitcoin, Satoshi Nakamoto? Dette er den nye teorien fremsatt av noen nettbrukere på sosiale nettverk. Problemet: Oppdagelsen av 5. april Bitcoin-hvitbok i de skjulte filene på en Mac-datamaskin. Opprinnelsen til avsløringen, den amerikanske teknologieksperten Andy Baio, som fant en PDF-versjon av den berømte hvitboken «Prøver å fikse skriveren min«, pekte ut på bloggen hans.

Det tok ikke lang tid før oppdagelsen satte i gang teorien om at Steve Jobs, en Apple-figur og visjonær gründer, også ville være den mystiske Satoshi Nakamoto, skaperen av Bitcoin. Forfatteren av hvitboken, som ble avslørt i 2018 og avslørte kryptovalutavirksomheten, har aldri avslørt identiteten sin. «Dessuten forsvant Satoshi i desember 2010, deretter døde Jobs i oktober 2011. Tidslinjene samsvarer…Bitcoin-investor og blogger Lark Davis la til i en tweet 7. april.

Åpenbaring eller et enkelt påskeegg

En annen kuriositet er at PDF-en ikke ser ut til å være til stede på Mac-versjoner før 2018.»Filen finnes på alle versjoner av macOS fra Mojave (10.14.0) til den nåværende, Ventura (13.3), men ikke på High Sierra (10.13) eller tidligereAndy Baio bekrefter. Den amerikanske bloggeren ville be mange av vennene hans om å gjengi manipulasjonen hans for å bekrefte eksistensen av hvitboken. Manipulasjonen beskrev han som følger: Hvis du bruker en Mac, åpner du Terminal og skriver inn følgende kommando:

Åpne /System/Library/Image\Capture/Devices/VirtualScanner.app/Contents/Resources/simpledoc.pdf».

PDF-filen skal åpnes i forhåndsvisning så lenge brukeren bruker macOS 10.14. Det samme resultatet kan oppnås via Finder, ved å klikke på Macintosh HD og deretter System > Library > Image Capture > Devices. «Kontroll-klikk på VirtualScanner.app og få frem innholdet i pakken, åpne mappen innhold → ressurser inne, og åpne deretter simpleedoc.pdfbeskriver eksperten.

Hvorfor er det hvitt Bitcoin-papir på noen Mac-er? Hvorfor akkurat dette dokumentet? Ifølge noen nettbrukere er den mest plausible tesen at eksistensen av filen er en enkel feil eller et påskeegg, skjult der av en ansatt. Dessuten bekreftet Steve Wozniak, den andre medgründeren av Apple i bloggen hans at «Steve (Karrierer) aldri kryptert«.

Så det er ingen bevis ennå for at Steve Jobs var Satoshi Nakamoto. Men én ting er sikkert, den hemmelige identiteten til Bitcoins skaper genererer fortsatt stor interesse.