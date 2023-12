Bivirkning av den siste sesongen av The Crown: smaksatte kondomer gjenvinner popularitet, gode eller dårlige?

Det var absolutt ikke oppmerksomheten til KronenOg likevel, siden forrige sesongs utgivelse, har smakstilsatte kondomer gjenvunnet popularitet. Hvis denne prevensjonsmetoden hadde opplevd en boom på 90-tallet og begynnelsen av 2000-tallet, hadde det gått et godt tiår siden de var mer diskrete.

En scene fra de siste episodene av den sjette og siste sesongen av den populære Netflix-serien påvirket imidlertid salget betydelig. Spoileralarm, i den aktuelle scenen ser vi prins Harry tilby kondom til prins William for å ønske ham lykke til på college. «Fordi du snart forlater redet og ulykker kan skje.», sier han med humor. Han avslører da at det er et smaksatt kondom. «Du vil takke meg senere. Mitt råd: å putte det i munnen er også et alternativ»fortsetter han.

En god ting?

Det var dette enkle svaret som drev salget av disse kondomene, og mye bedre, ifølge Marijke Aerts, en gynekolog ved Ghent Universitetssykehus. Faktisk har spesialisten intervjuet av våre kolleger fra Siste nytt Jeg var henrykt over at dette prevensjonsmidlet ble stadig mer populært. Det maner imidlertid også til forsiktighet. «Et smakstilsatt kondom gjør liten skade under oralsex. Det er akkurat dette den er ment for. Under vaginal penetrasjon kan dette påvirke surhetsgraden eller pH-verdien din, så vel som vaginalfloraen din. Noe som gjør deg mer sårbar for infeksjoner senere.»forklarer hun.

Ja, skjeden din er fortsatt et veldig følsomt område for produkter med kunstige dufter. Enten det er et kondom med kokossmak, et truseinnlegg med blomsterduft, en såpe for intimområdet ditt eller til og med en tøymykner for undertøyet. Derfor er det bedre å ikke overdrive hvis du ikke vil irritere slimhinnene.