Black Friday er denne fredagen: her er 5 tips for å unngå å bli lurt

«Annonsering av prisavslag skal være sann og ikke villedende«, sier den føderale offentlige tjenesten: «Du bør dra nytte av en reell fordel i forhold til «referanse»-prisen, det vil si den laveste prisen som ble belastet i løpet av de 30 dagene før nedjusteringen ble brukt. Denne referanseprisen må også noteres!«

Så FPS Economy anbefaler å sammenligne priser: «Referanseprisen for et spesifikt applikasjonsprodukt i bedriftens fysiske salgsområde kan avvike fra referanseprisen for samme produkt, for eksempel i nettbutikken til samme firma«.

Er selgeren til å stole på?