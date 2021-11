Black Friday Samsung: 100 euro rabatt på Galaxy Tab S7 FE!

I nettbutikken Samsung, den Tablett Galaxy Tab S7 FE drar nytte av et fall på 100 euro. Vanligvis priset til $ 599, kan du få enheten for mindre enn $ 500 for noen dager.

Denne gode dealen på Samsung Galaxy Tab S7 FE er i salg frem til 28. november 2021. Dette nettbrettet med berøringsskjerm har en 12,4-tommers skjerm med forskjellige teknologier som gir deg en filmopplevelse av høy kvalitet. Takket være de to kompatible AKG-høyttalerne Dolby Atmosfære, nedsenkingen er også solid. Samsung Galaxy Tab S7 FE inneholder prosessor Snapdragon 750G som garanterer kraft og hastighet under sitt forbruk av overføring og spill. Filene dine er alltid for hånden med 64 GB eller 128 GB intern lagring, og får mer enn 1 TB lagringsplass hvis du bruker et microSD-kort. Denne maskinen er utstyrt med et batteri som varer lenge. varighet 10 090 mAh, noe som gir deg opptil 15 timerautonomi. Med hurtiglading 45W, du kan fylle drivstoff på bare noen få minutter. I Samsung Store nyter Galaxy Tab S7 FE av en rabatt på 100 euro som akkumuleres med andre gode tilbud.

Galaxy Tab S7 FE 5G faller under 500 euro i Samsung Store

Fra 19. til 28. november 2021, få en umiddelbar rabatt på 100 euro for ethvert kjøp av en Galaxy Tab S7 FE (alle modeller, alle farger), som lar deg kjøpe den i kampanje til 499 euro i stedet for 599 euro. På Butikk offisiell i kartellet, kan du også dra nytte av 100 euro for gjenoppretting av din gamle enhet. Fortjeneste opptjenes på Samsung.com hvis du kjøper dette produktet. Når du bestiller ditt nettbrett med berøringsskjerm i perioden påvalgbarhet, er 50 euro som du kan bruke i Google Play Store med koden GPLAY. Dessuten returneres 5 % av Samsung-belønningspoengene til deg når du bestiller denne pekeplaten. Denne boksen inneholder berøringspanelet, men også en kompatibel S-Pen. Med lav ventetid og en jevn spiss gir den medfølgende S Pen en naturlig skriveopplevelse. Når du er ferdig, henger den magnetisk til siden for enkel portabilitet.

