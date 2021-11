Black Friday Steam 2021, de beste spilltilbudene – B Breakfastlip

Som hvert år organiserer Steam høstsalg under Black Friday og Cyber ​​​​Monday. Vi tilbyr deg en liste over de beste spillene for salg.

Damp, den berømte nettbutikken for videospill tilbyr jevnlig spill i kampanjer i en begrenset periode, og som hvert år vil salget foregå i den kjente nettbutikken fra onsdag 24. november til onsdag 1. desember. For at folk skal vite hva de beste tilbudene er i år, skal vi tilby deg en liste over spill som er rabattert under disse høstsalgene. Hva er de beste spillene på Steam for Black Friday 2021? Black Friday er ment å finne sted denne fredagen 26. november, men Steam vil tilby prisreduksjonskampanjer fra onsdag 24. november kl. 19.00 til onsdag 1. desember kl. 19.00 på mange nyere og litt eldre titler. Gitt disse salgene har ikke startet ennå, så vi har ikke en liste å tilby deg ennå, men vi oppdaterer selvfølgelig denne artikkelen når høstsalget starter i nettbutikken. Venter på å vite spillene og DLC ​​som vil dra nytte av kampanjene mellom 10 % og 90 %Vi minner deg også om at hvis du har spilt 2 timer eller mindre av en tittel du kjøpte på Steam, og du ikke er fornøyd med opplevelsen, kan du få refusjon for kjøpet. Til slutt, ikke glem det Steam Fall-salget er fra onsdag 24. november kl. 19.00 til onsdag 1. desember kl. 19.00..

Publisert 23.11.2021 19:31



Av Slash