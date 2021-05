Black Panther voksarbeid utgitt av Arsenals Pierre-Emerick Abamayang om Madame Tussauds | Ends & Arts News

Den neste Avenger Black Panther som samles på Madame Tussauds etter utgivelsen av voksarbeidet på det ikoniske London-nettstedet.

Kongen av Waganda har sluttet seg Marvel Hall of Heroes på turiststeder med Captain Marvel and the Hulk.

Den har en futuristisk “vibraneffekt” som er oppkalt etter det imaginære metallet skåret i den hemmelige byen, som lyser opp bildet når fans berører det.

Arsenal-fotballspilleren tok barna sine på besøk



Bildet ble utgitt av Arsenal-fotballspiller og Black Panther-fan Pierre-Emerick Abamayang, som fikk en forhåndsvisning av statuen.

Som en hyllest til den avdøde skuespilleren, trakk Black Panther Waganda posen for alltid i 2020 etter å ha scoret mot Liverpool Chadwick Boseman.

Bosman, som spilte Black Panther, Døde i fjor 43 år gammelFire år etter diagnosen privat kolonkreft.

Abamayang sa: “Folk vet at jeg er en stor fan av Black Panther, og Panther er også en liten del av landslaget vårt i Gabon, så da Madame Tussauds London ba meg om å hjelpe til med å publisere det nye, kunne jeg ikke si nei.

“Jeg liker måten selv vibranium i klærne deres skinner.”

Abameyang, som besøkte Madame Tussauds med kone Alisha og sønnene Pierre og Curtis, la til: “Jeg var så glad for å kunne ta med meg familien min for å møte en av heltene mine, og håper fansen og deres familier snart kan lage spesielle minner . “

Den eneste Marvel-filmen som vant beste film ved Oscar-utdelingen, var Black Panther, og tjente over 1,3 milliarder dollar på billettkontoret.

En oppfølger er i drift hos Marvel, som bekrefter at tittelrollen ikke kan vurderes på nytt.

Boseman vant prisen for beste skuespiller på årets Oscar for sin rolle i Ma Raineys Black Bottom. Prisen ble vunnet av waliseren Anthony Hopkins.