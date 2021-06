Black Widow Drama Review, Black Widow (2021)

I 2008 startet Marvel Cinematic Universe, eller MCU som det ofte blir referert til, sin første fase med Iron Man-filmen med Robert Downey Jr. i hovedrollen (Sherlock Holmes) Tony Stark. I løpet av de neste tolv årene ble publikum introdusert for mange tegneseriefigurer da serien med femten pluss filmer ble utgitt. Gjennom årene har vi blitt kjent med Avengers, deres talenter, svakheter og historier. Natasha Romanoff (Scarlett Johansson; Øy), Har imidlertid alltid vært et slags mysterium வரை inntil nå. Sort enke, Som begynner den fjerde fasen av MCU, gir litt innsikt i Natashas fortid, og hjelper til med å forklare hvorfor hun er så hemmelighetsfull.

Natasha og hennes familie lever et normalt, forstadsliv i Ohio. Mamma / Melina (Rachel Weiss; MorenHolder seg hjemme, pappa / Alex (David Harper; Merkelige ting) Jobber på et kontor, og Natasha med søsteren Yelena (Florence Buck; Midtsommer). Alt er rutinemessig og kjedelig, til en dag uten det. Plutselig rømmer de hjemmefra når de blir jaget av offiserer, rømmer på et fly på størrelse med et avlingstøv, lander på en russisk militærbase på Cuba og skiller seg fra hverandre.

Raskt frem til nesten tjue år har Natasha forsvunnet, og Sokovia ønsket å bryte traktatene da Vintersoldaten hjalp henne med å rømme. Isolert i Norge ser hun plutselig angrepet av en “Iron Man” og innser at Natasha bare angrep henne etter noen flasker hun ikke en gang visste at hun hadde. Basert på ledetrådene befinner hun seg i Budapest, ansikt til ansikt med en ung kvinne som en gang trodde hun var søsteren hennes. De to finner Alex / Alexei sammen i et russisk fengsel, og så slipper de tre for å finne Melina. Imidlertid reduseres deres “familiegjenforening” når de innser at det er en felles fiende som de må finne og beseire.

MCU er kjent for sine actionscener, og Natasha er en nøkkelfigur i disse scenene. Sort enke MCU tilbyr mange muligheter for å se banddans med kampscener. Kampscener er raske, nøyaktige og danser til en tee. Imidlertid fokuserer filmen mer på handlingen enn handlingen, som skaper en balanse mellom de følelsesmessige og fysiske elementene, og når den er fylt med fakta om Natashas liv, Sort enke Ikke den virkelige originale historien.

Til slutt er filmens styrke ikke i handlingen eller manuset, men i rollebesetningen. Selvfølgelig revurderer Johansson rollen hun oftest er assosiert med, og hun trekker ganske mye tittelen på hovedrolleinnehaveren. Weiss (ser litt for lang ut i tannen) blander seg godt med de andre skuespillerne, noe som gjør hans skuespill troverdig. Havnen er for det meste for tegneseriehjelp, og han skildrer en like full, tidligere russisk spion. Den beste prisen tilhører imidlertid Buck. Det fanger oppmerksomheten din fra det øyeblikket han dukket opp på skjermen (noe som er vanskelig å gjøre på grunn av hans mange scener med Johansson) og Yelena fremstår som både hard og sårbar på samme tid.

Det er ingen tvil om at MCU har blitt en gigant innen filmskapers superhelter. I mer enn et dusin år har de gledet publikum over hele verden, og heldigvis har de ikke vist noen tegn til å stoppe på kort tid. Den fjerde fasen ser ut til å fokusere på noen mindre kjente helter og integrerer film- og tv-media. Fra Vandavision Til Loki Til Dr. Strange in the Multivers of Madness, Det er mye Marvel-innhold eller kommer snart

Hvis Sort enke Åpningsfilmen for denne fasen av MCU, så har de kommet godt i gang, jeg er glad for å se hva som kommer videre.

Kvalitet: b