Black Widow Review: Marvels mest feminine film er en brutal actionfilm

Det er en film om familien, og fokuset er på forholdet mellom Natasha og hennes fremmede søster Yelena (Florence Buck). Buck er strålende – bitter, humoristisk og bitter om Natashas oppgivelse. Han er en like dyktig fighter som søsteren, men tynget som en Avengers yngre søsken som pryder magasinomslag. Kjemien mellom ham og Johansson er tydelig, og de utfører en sterk dobbeltakt. I mellomtiden handler deres engangsforeldre Melina (Rachel Weiss) og Alexei (David Harper) ikke likt. Han er tidligere enke, og nåværende genialforsker / grisekemper, han er en overvektig eks-supersoldat, ‘Karl Marx’ tatoverte på knokene og tapte aldri på foreldre.

Port er større enn livet og får noen bedre linjer – han anser seg selv som den sovjetiske ekvivalenten til Captain America, han er det stikk motsatte – ekkelt, morsom, frittalende seksuell, helt anstendig, men hans “kvinner”.

Vi ser en annen side av knuter, plutselig foran hele henne, hun er sårbar, hun kjemper med søsteren, moren klemmer henne.

Sett i den virkelige verden, vekk fra gudene og romvesenene til den store MCU, Sort enke Captain America er veldig lik oppfølgerne, men med det skarpe manuset til Eric Pearson, Jack Schaffer og Nate Benson og noe bevisst utvalg av regissør Kate Shortland (ingen spoilere), som er mye mer feminin enn det vi så før fra Marvel. Ikke bare er de mest talentfulle karakterene i filmen kvinner, hele filmen er fullpakket fra topp til bunn med kvinnelige ansikter og noen gode vitser om hva egglederne, klærne og Natasha er, vår store kropp, Ray Winstons Trekov, det kraftigere mennesket mann som anser kvinner som et objekt. Kvinnelighet er myk, men ikke lik. Sort enke Har et høyt fysisk tall (om enn for det meste utenfor skjermen) og kan være en av de verste skurkene Trekov MCU noensinne har sett.

Det er noen typiske Marvel Studios-farer i denne filmen. Den siste handlingen CGI er tung og krøllete, og for en ekte verdensfilm er noen av fossene som Knot tar like latterlige som Ray Winstons russiske aksent. Men du må jobbe veldig hardt for å få det som din hovedreise. Vi venter lenge, men til slutt har vi et bilde av en svart enke som gjør rettferdighet mot Natasha. Selv om det føles som om vi bare vet om henne, Sort enke Gir landet en arv som går langt utover MCU, og kan endre det til det bedre.

Black Widow åpner i kino 7. juli (UK) og 9. juli (US) og er tilgjengelig på premium på Disney + fra 9. juli.