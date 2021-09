Black Widow Review: Scarlett Johansson får sen selfie; Florence buck MVP

Sort enke:

Black Widow Actor: Scarlett Johansson, Florence Buck, David Harper, Rachel Weiss

Black Widow Director: Kate Shoreland

Streamingside: Disney + Hotstar Premium

Black Widow Stars: 3.5 / 5

Sort enke Natasha Romanoff ventet lenge på entusiaster fordi hun hadde alle legitimasjonene for en solofilm på MCU; En dynamisk personlighet som kan ha en mystisk, tragisk bakgrunn som involverer billettkontoret Cha-Singh på sitt eget land! Knots bitre dessert måtte ta farvel Avengers: Endcom, Utnyttet tidsintervallet mellom direktøren for Kate Shortland Captain America: borgerkrig Og Avengers: Infinity War Å koble nåtiden til landet med fortiden hennes.

Historien til Sort enke Skjer umiddelbart Borgerkrig Mens Natasha løper for å hjelpe Stowe Rogers, de komplekse hendelsene med å bryte Sokovia -avtaler. Imidlertid ble vi ført tilbake til 1995, da en ung blåhåret Natasha (Ever Anderson) og søsteren Elena Belova (Violet McGraw) hadde et lykkelig familieliv med foreldrene Alexei Shostakov (David Harper) og Melina Vostokov . Rachel Weiss). Denne “normale” familien var imidlertid falsk, og Alexei og Melina ble russiske hemmelige agenter, mens Nat og Elena ble tvunget ført til det røde rommet i mange år under en brutal treningsøkt av general Treko (Ray Winstone).

I øyeblikket rømmer Nat som flyktning til Norge etter å ha møtt den mystiske oppgavemesteren, som er i stand til å reflektere over kampene hennes, og hun lander i Budapest. Elena, derimot, klarer å rømme fra Trikos onde kontroll og har et hetteglass med alternativ medisin for å frigjøre de andre enker. For å bekjempe de onde hjernene som Trekov, Nat og Elena, slipper han motvillig Alexei eller den røde vergen fra russisk fengsel før han finner et trygt hjem i kontakt med Melina. Den inaktive familien må overvinne sine egne problemer før de kan få tak i Triko.

I humøret, Sort enke Dette er ikke en typisk Solofilm av Natasha Romanoff som vi er vant til å se på MCU. I hjertet er imidlertid kompleksiteten som landets nåtid er knyttet til fortiden hennes. Arrangementene “Red Room” og “Budapest” har eksistert i mange år, med folk som kommer inn og ut. Sort enke, Vi finner oppgaven løst, men ikke i de nøyaktige detaljene, men det er ikke en dårlig ting. Som en del av Avengers var Nat i strid med superhelter med krefter, der han møtte sin rival fysisk og viktigst mentalt. Det hadde vært lurt hvis tvungen abort på enker, som vi har sett med Nat, hadde vært et fokuspunkt for å forstå deres komplekse tankegang. Avengers: The Age of Ultron.

Ray, som Trekov, er en galning med hver fordømmende samtale, som umiddelbart hater ham. I motsetning til andre MCU -skurker som er dårlige av en grunn, er Trekov en forferdelig person. “Jeg resirkulerer søppel. Jeg gir dem mening. Jeg gir dem et liv,” hater Trikov stolt når han omtaler enker som et fantastisk verk.

Skrevet av Eric Pearson Svarte enker Inkluderer manus og dets kreditter Thor: Ragnarok, Rask hånd-til-hånd-kamphandling legger til en intim følelsesmessig tiltrekning mellom scenene, og gir et snev av filmisk balanse. Med Kates nærende retning ser vi ikke bare Knot, men også vridde karakterkart over Elena, Alexei og Melina, som utvikler seg etter mange år med manipulasjon. Det er imidlertid mye lettere å løse at svingene er trege, spesielt med oppgavemesterens skilt.

Scarlett forvandler Black Widow til en styrke å regne med, men legger også til mer sårbarhet for Natasha. Du vet at hun kommer til å flykte fra hendelsene Sort enke Men du vet også skjebnen med å knuse hjertet hennes Endcom. Historien mellom dem begrunner hennes behov for å ofre seg selv for det større gode, som forbløffet fans på den tiden og forårsaket bitterhet. Den nye aktøren som dukker opp som MVP er imidlertid Firenze Sort enke. Selv om det ikke vekker sympati i sinnet som kontrollerte Not Avengers, er det en stor identitetskrise mellom at Elena er slett hard og en ung kvinne med et godt hjerte. Problemet mellom de to er at “søster” -ligningen sier farvel til tårer fra voldelig gjensyn til kamp om en jakke med lommer. Likningen deres, selv om den er skadet, er fremdeles sterk og gir en umiddelbar ledelse for Elenas fremtid. Post-episk kredittgrense. Den klassiske MCU -viten bor umiddelbart i Firenze fordi Elenas ertende vitt skinner gjennom, spesielt når hun håner Knots signaturpose og steker Avengers ved enhver anledning.

Ifølge David er den store mannen som en tidskule, og publikum vil le høyt av hans over-the-top Shanikans, som er på høyde med Captain America, den russiske ekvivalenten til Captain America, som er fullpakket med ham. Selv Rachel, som overvinner sine morsinstinkter som ble blokkert av den spektakulære holdningen, ble ikke overrasket. Kvartetten skaper en morsom, ødeleggende familie som på en eller annen måte gir mening. Middagen deres var en humoristisk glede.

For en MCU-film uten spenningssøkende handling, og med slike vibrasjoner Captain America: Winter Soldier, Sort enke Dette gjør raske og rasende bilder enklere med fysisk komfort. Selv om det siste slaget var så dramatisk forvirrende som jeg kunne ha forestilt meg, var det en av mine favoritt, mest komplekse, hjørnesteiner; Gratulerer med kampen mellom Nat og Elena og spesielt eksemplariske eksempler på Nats første møte med Taskmaster. Knot og Elenas farlige oppdrag for å bryte Alexei ut av et russisk fengsel ble også utløst av et levende, morsomt element. Det er forfriskende å se den begrensede CGIen som brukes i en superheltfilm, noe som bidrar til den tilhørende virkeligheten. Gabriel Peristines ambisiøse kinematografi utfører skrekken i kampscener (The Riviting Car Chase Sequence er et godt eksempel!), Og den ustyrlige redigeringen av Lee Folsom Boyd og Matthew Schmidt kan føre til liten hodepine.

Spesielt tilførte Lorne Belfes farlige poengsum mer dybde til landets bakgrunn, som omslaget til nakenheten ved å tenke sinne med humør og uvanlige valg. Lukter som Teen Spirit Med klassikere som Don McLean Amerikansk pai Og Xia Billig spenning Tilsett blandingen.

Til slutt, hvordan skildrer Bruce Wayne en interessant karakter som Batman? Sort enke Natasha Romanoff er mer enn bare hennes elskede alternative ego. Dette er lik En fantastisk svanesang for den alltid elskede MCU-karakteren Når nykommere som Elena Belova kommer til å skinne i fremtiden.