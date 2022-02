BlackBerry med for salg er portfeuille de brevets pour 600 millioner dollar

BlackBerry solgte nesten alle sine ikke-essensielle patenter for 600 millioner dollar.

BlackBerry-selskapet Jeg erklærte lundi qu’elle allait vendre ses hérités brevets, principalement liés aux appareils mobiles, à la messagerie et aux réseaux sans fil. Et ce, for et beløp på 600 millioner dollar. Oppkjøpet er Catapult IP Innovations Inc, en enhet som spesialiserer seg på oppkjøp av aktiviteter innen patentmateriale.

Denne avgjørelsen grep inn flere uker etter at BlackBerry endelig serverte sine profesjonelle smarttelefoner.

Hvem er Catapult?

Selskapet Catapult IP Innovations Inc er funnet i Delaware. Den eksisterer spesifikt for å erverve de intellektuelle egenskapene til disse “arvene” til BlackBerry. På mandag, Catapult, godtok jeg fra betaleren 600 millioner amerikanske dollar i tilfelle anskaffelse av en rekke BlackBerry-patenter.

En prêt à terme-garanti av førsteklasses rang på 450 millioner dollar vil sikre hovedfinansieringen av Catapult for anskaffelse av patenter. De resterende 150 millioner dollar har ikke blitt passert før tre år på BlackBerry. L’argent ble lånt av Catapult pour ce rachat fra et syndicat de prêteurs drevet av Third Eye Capital, med base i Toronto.

L’objectif de ce rachat

Grace à cette acquisition, Catapult espère Monétiser ces brevets en justice lors d’éventuels procès.

For å illustrere denne strategien er det klart at prosessen med BlackBerry mot Facebook Messenger i 2018. Dans denne affæren, BlackBerry avait dénoncé la violation de ses brevets sur le kryptering av meldinger, sur les mobilvarslinger og sur l’integration des jeux dans sa meldinger for Facebook.

6000 gjenvunnede patenter

Totalt kjøpte Catapult rundt 38 000 patenter. Det dreier seg om klesmobiler, meldingstjenester og nye teknologier uten BlackBerry.

BlackBerry vil ha en lisens under trusene som selges, og kunder har ingen innvirkning på bruken av deres produkter eller tjenester. Vær oppmerksom på at BlackBerry ikke er inkludert i avtalen med de essensielle trusene og er en hovedaktivitet innen cybersikkerhet.

En vri på cybersikkerhet

Med Windows Mobile og Nokia har BlackBerry blitt en stor aktør innen mobiltelefoner. Han forventer at iPhone og revolusjonen forlot ham i 2007. Selskapet har et navn takket være telefonene utstyrt med en liten fysisk QWERTY-nøkkel og BBM-direktemeldingstjenesten.

Aujourd’hui, BlackBerry konsentrerer sin innsats om sine hovedaktiviteter. Premieren gjelder cybersikkerhet på reisemålet til bedrifter og offentlige forvaltninger. Og la seconde, programvaren som brukes av bilbyggere for intelligente kjøretøy.

Vær oppmerksom på at gjennomføringen av hele transaksjonen avhenger av at visse lovbestemte betingelser er oppfylt. Pluss spesielt celler énoncées par le Hart-Scott-Rodino Antitrust Improvements Act aux États-Unis et la Loi sur Investissement Canada. En prosess som tar bare 210 dager.