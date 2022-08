Blad brygget i Russland? AB InBev. Group React

AB InBevs reaksjon lørdag ettermiddag etter innlegg vår artikkel Om aktivitetene til bryggergruppen i Russland innenfor rammen av joint venture med det tyrkiske bryggeriet Anadolu Efes. «AB InBev Efes er et joint venture der AB InBev har en 50 % ikke-kontrollerende eierandelsier den belgiske bryggeren. Aktive diskusjoner fortsetter mellom partene angående salget av AB InBevs ikke-kontrollerende eierandel i AB InBev Efes joint venture til dets partner, det tyrkiske bryggeriet Anadolu Efes.«

Og for å legge til:Suspensjonen av lisensen til å selge visse varemerker er en del av de pågående transaksjonsdiskusjonene med Anadolu Efes. Som tidligere annonsert gir AB InBev også avkall på enhver økonomisk fordel fra driften av felleskontrollert virksomhet.«

5. august ble det belgisk-luxembourgske handelskammeret i Russland kunngjøre på Twitter-kontoen hans etterfulgt av noen hundre abonnenter.»JegBryggeriselskapet AB InBev-Efes startet produksjonen av det belgiske ølet Leffe Blonde et Brune i Russland. Øl vil bli produsert på steder i Ulyanovsk, Kaluga, Omsk, Volzhsky, Saransk, Klin og Ivanovo.«Og det var mens bryggegruppen hevdet det april i fjor Ønsker å suspendere sine aktiviteter i Russland.

som vi forklarte I en artikkel publisert i morges, lørdag, på nettsiden vårsiden 2018, bryggerier AB InBev og Anadolu Efes, henholdsvis belgiske og tyrkiske, De slo sammen virksomhetene sine i Russland og Ukraina For å konsolidere sine posisjoner i det russiske og ukrainske markedet. Frukten av denne sammenslåingen i like deler, den nye enheten – også kalt felles prosjekt – Navnene på disse to partene er «AB InBev-Efes».