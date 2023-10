Blandine Rinkel: «Kjære Laure Murad, Å lese deg minnet meg på at skriving handler om å ta risikoen ved å skape det som ennå ikke er skapt.»

ChLaure Murad-tiden,

jeg er Ankommer i armene For din siste bok Proust, Familieromanen. A priori, Proust, dvs«Jeg har hørt nok om det«AnForbiD, har jegHans hundreårsjubileum og familieromaner fra de velstående klassene fikk meg til å sukke. Defensive sukk, selvfølgeligR. Men hva vil du, sukker.

jeg erSå jeg åpnet rustningsboken og så jeg«kom ut avvæpnet og for øvrigsmelting Du forklarer, Innsiden, Hvordan din lesning av Proust reddet deg. to ganger. En gang, når du er desillusjonert over den aristokratiske bakgrunnen du kom fra – A «En verden av rene former«Skriv til deg selv – den andre metoden gir mening for deg hva«Homofilié var en destruktiv kraft. Du har innrømmet overfor familien din at du er lesbisk, noe som er ensbetydende med å slå opp med dem. Du vet. Ved å fortelle sannhetenlerDu har forlatt scenenvar født

Ditt ønske om å vite og å fortelle reddet deg fra å nekte å viteAracteristikk av miljøet ditt. Hele livet har du ønsket å designe «Det sier seg selv«For tvangen til taushet, vsUnødvendig å si at du motsto språket.

Men vi må være mer presise: der Åhù Miljøet ditt krever mestring av det franske språketvsEnkelhet, sitater eller diskurs, for din del, har du privilegietG.IPresise og foruroligende setninger, som tar risikoen med å avsløre det usagte. De som legger albuene i bordet. Færre setninger«Ambisjon om å skinne, for en utfordringBlinke.

«DeBlinke«, vsJeg gjorde det to ganger«Bruk det vanligste verbet på språket ditt. Avøyet blinker, vsDet er et middel for å få noen til å se noe de ikke vet eller ønsker å ignorere.

jeg erjeg søkte jegOpprinnelsen til verbet, og i utgangspunktet snakker ordet om fugler.

DeBlinker, cBrett ut øyelokkene«En fugl etter trening.

L«Event, vi praktiserer en slags fantasi, antar vi«Fugl, så leser vi hvilke tekster«fløy av gårde.

Dine setninger m«Dette diktet så ut til å ha denne melankolien også«En fugl med usydde øyelokk. De satte i gang det som virket frosset. De er tydelig urovekkende. Så blokkerer de.

Du leser M«Minnet om å skrive (og i beste fall snakke), vsDet tok risikoen med å skape noe som ikke fantes«ikke ennåDé, det betyr også DinTorden betyr det også Behomofil, Selv om du vil«Ta det igjen som en fugl som skyter. Du leser M«Det ga ham litt mot. Fortsett deretter Forskning.

Så jeg skriver bedre det som sier seg selv LSkriv: Takk!

