Ble Alain Delon avlivet? Sønnen hans svarer med en knurring

For noen dager siden meldte flere medier at skuespilleren Alain Delon var i ferd med å bli avlivet og klar til å dø. Det hele startet med et intervju med Anthony DeLone, som i midten av mars ble invitert til å levere en bok på RTL med tittelen «Between the Dog and the Wolf» og sa at han hadde lovet faren sin at han ville akseptere dødshjelp i god tid. . Ettersom Alain Delon allerede har uttalt seg mange ganger for å støtte dødshjelp, har media tatt snarveier og bekreftet at skuespilleren kommer til å forfølge det i fremtiden.

Hans andre sønn, Alain-Fabian, svarte mandag og sverget at faren ikke ønsket å bli avlivet. Han vrir Anthonys ord til ett: «Sønn, hvis jeg har koblet til en maskin og er i koma, er det stor forskjell mellom «du må koble fra meg. Vi bestemte oss for å holde den i live)»Avslører Alain-Fabian.

Gjennom Instagram-historier kunne ikke Alain Delons sønn skjule sinnet sitt over disse falske nyhetene: «Vel, jeg pleier ikke å gjøre dette, men det går overhånd. I mer enn to uker leste jeg i innleggene mine, i de såkalte «magasinene», og i kommentarene som faren min skulle legge ut. Livet hans endte med eutanasi.» «Dette er feil»Den 28 år gamle modellen og skuespilleren fullførte.