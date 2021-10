Ble Celine Dion forrådt eller manipulert? Hun kom aldri tilbake fra sangeren Adele

Celine Dion er en superstjerne over hele verden. Og fansen hans er utallige, det sier seg selv. Noen av dem er stjerner innen musikken min eller andre felt. Vi tenker spesielt på Drake som ønsket å tatovere Divas ansikt på brystet. Faktisk hadde Celine Dion personlig bedt rapperen om å droppe ideen.

Som beskrevet i pressen Gala I 2019 benyttet sangeren seg av starten på turneen Fet reise Adresse til Drake. “Vær så snill, Drake, jeg elsker deg så mye. Men kan jeg fortelle deg noe? Ikke gjør det. Du kan skrive kjærlighetsbrev til meg, sende autografer til barna mine, du kan komme og besøke meg, jeg kan invitere deg hjem for middag eller lunsj … vi kan gå og drikke.” Vi kan synge sammen. Uansett hva du vil, kan jeg til og med snakke med moren din.”, annonsert foran kameraene.

En annen stjerne i Celine Dion er sangeren Adele. Så han kom nylig med en overraskende avsløring om en av eiendelene hans. Faktisk hadde han tyggegummi personlig med Celine Diane, strukturert! Innvending Forteller deg alt.

Celine Dion har tiltrukket seg flere enn du tror

Den kanadiske sangeren har vært et sangikon i mange år. Faktisk begynte Celine Dion sin karriere lenge før hun feiret sin 15. vår. Fra toppen av hennes 53 år tilsvarer det 40 leveår. Og det er fortsatt veldig interessant å være på topp I dag. Uansett, musikalsk sett. Celine Dion innrømmet nylig å ha helseproblemer. Hun lider av alvorlige anfall og årsaken til det jeg sist hørte er ennå ikke fastslått. Som et resultat måtte han droppe prøvene for showet sitt i Las Vegas. Selv om det lignet på Celine Dion-fans som kom tilbake til scenen i november, ble alle legenes grønne lys som ventet kansellert og utsatt i flere måneder.

På internett ønsket Celine Dion-fans henne en rask bedring. Og de ville berolige henne og fortelle henne at det var viktig å sette helsen hennes foran alt annet. Fordi Celine Dion sa at hun var knust over at hun måtte gi opp sine profesjonelle plikter for nå.

Kjære idol, beste og raskeste bedring for deg. Bli snart frisk, sang er vår livsguddom. Men i mellomtiden, ta godt vare på deg selv. Vi elsker deg så mye, Celine! Mye kjærlighet. – Delferrière Fabrice (lfdelferrieref1) 20. oktober 2021

Celine å helbrede raskt, kom til oss i god stand. Ta vare på deg selv, det er det viktigste. Store kyss 😚 😚 😚 இருந்து fra Frankrike – Wesco Anne-Marie (@vesco_marie) 19. oktober 2021

Etter hans uheldige nyhet, her er en begivenhet som vil få Celine Dion-fans og diva til å le personlig. Faktisk, Innvending Celine Dion fortalte deg før, ville ha blitt håndtert og forrådt. Men dette er sterke ord for å fortelle deg om en veldig morsom historie.

Adele er stolt over å ha Celine Dion tyggegummi

I et reklameintervju for det nye albumet hennes sa sangerinnen Adele svært lite om en uvanlig ting. Faktisk er han glad for å være eier av et stykke tyggegummi tygget av Celine Dion. Det ble presentert for ham av programleder JK Gordon Late Late Show.

Med oppdagelsen av denne videoen reagerte Celine Dions mannskap raskt på Adele. J.K. Garden burde ha returnert denne eiendommen til sangeren i stedet for å gi den til noen andre. Innvending Å snakke slik om svik eller manipulasjon var litt sterkt. Men det er så gøy hvis du kjenner høsten!

“Det er morsomt! Men JK Gordon må gi den tilbake til Celine. “Hun liker å tygge når hun synger” It’s All Coming “Back to Me Now”. Uansett elsker vi “Easy on Me” og gleder oss til å høre det nye albumet ditt Adele.” Celine Dionins grupper skrev på Divas Twitter-konto, der Adele svarer på spørsmål fra en journalist. Vogue.

Morsomt! .. men JK Gordon @latelateshow Jeg må gi den tilbake til Celine… hun vil kue mens hun synger «It’s All ‘Coming’ Back To Me Now». Uansett, vi elsker «Easy on Me» og gleder oss til å høre det nye albumet ditt Adele! – Gruppe Celine https://t.co/MwYFH8QAlP – Celine Dion (@celinedion) 22. oktober 2021