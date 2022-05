Ble Eurovision-stemmer rigget? «Vi ble positivt overrasket» | Musikk

«Ved å endelig gi arrangørene en ny runde med vurdering for deltakerne, ble vi positivt overrasket over å finne at stemmene ikke var en faktor i finalen,» skrev TVR i en uttalelse.

«Vi noterer oss at den romerske voldgiftsdomstolen har besluttet å tildele maksimal poengsum til representantene for Moldova,» forklarte han. Lørdag kveld gikk ikke landets tolv poeng til Moldova, men til Ukraina som ble matchvinner.

Romania beklaget at «reglene ble endret under kampen» og at vertskapet ikke hadde «myndighet» til å gripe direkte inn, slik andre land gjør, for å informere voldgiftsdomstolen i landet.