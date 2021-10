Ble Frankrike bøtelagt? “VAR -inngrep plager meg litt”

Da vi spilte for Belgia-Frankrike-laget i det 68. minutt, ringte VAR-kampdommeren Mr. Seibert.

For noen minutter siden var det en forbindelse mellom Tylemans og Griezmann. “Vanligvis starter VAR bare hvis det er en klar feil fra dommeren. Her er det etter min mening ikke slik. Jeg synes det første resultatet er veldig logisk. Intervensjonen fra VAR plaget meg litt. For meg var det ingen I alle fall ville vi ikke ha blåst i fløyta før VAR kom., Forklarer tidligere dommer Laurent Colemonds.

Etter å ha blitt invitert til å se videoen, hadde dommeren ikke noe reelt valg: “Dette indikerer at det er en åpenbar feil fra feltdommeren når VAR griper inn. Derfra er det vanskelig å nekte videodommeren …”

Og Laurent Colemonds konkluderer med: “Ikke vær sjåvinistisk. Plystring her er ikke svindel. Men hvis du begynner å plystre slike kontakter i rektangelet, kan du si at mange straffer vil bli fløytet.”