Ble hovedstaden Kiev snart beleiret av russerne? «Forvent et angrep innen 36 timer»

I følge det gjeldende kartet over Ukraina dekker russiske tropper Kiev fra øst. For amerikanere forventes et angrep «innen 36 timer».

Russisk fremgang i Ukraina fortsetter. Selv om Mariupol allerede er inkludert i de beleirede byene (Tchernihiv, Karkiv og Sumy), ser den ukrainske hovedstaden ut til å være neste destinasjon. Faktisk, som kartet over Ukraina viser, og som våre kolleger i Lotte Niue påpeker, ser det ut til at russiske tropper er stasjonert øst i landet.

Når de går videre denne veien, vil de snart sirkle Kiev. Ifølge amerikansk etterretning kan det forventes et angrep i den ukrainske hovedstaden «innen 36 timer».

Fremskritt for russiske tropper

Denne lørdag morgen erkjente den ukrainske forsvarsministeren Oleksiï Reznikov at russerne rykket frem i flere retninger, og la merke til at de bare kontrollerte en «liten del» av landet og at militantene «drev dem ut».

Det russiske militæret, som aktivt har bombet Kiev, spesielt i nordvest og øst, har indikert at pro-russiske separatister har tatt kontroll over seks steder i Donetsk-regionen, øst for landet. Russiske styrker sier også at de har rykket sørover og tatt ti landsbyer og bosetninger.

Okkupert atomkraftverk i Zaporozhye

Det russiske militæret har okkupert atomkraftverket Zaporozhye i det sørøstlige Ukraina siden fredag, hvor artilleriild, ifølge ukrainere, har vært i brann.

Moskva har kategorisk benektet at de har angrepet stedet for sin del, og fordømte det som «løgnende» og anklaget det for å være «grupper av ukrainske sabotører med deltagelse av leiesoldater».

Usikkerhet balanserer

Ti dager etter krigen kunne ikke balansen verifiseres uavhengig. Kiev sier at minst 350 sivile og mer enn 9000 russiske soldater er drept, og Moskva hevder 2870 på ukrainsk side og 498 på russisk side, for ikke å nevne sine militære tap.

Ukrainas utenriksminister Dmitrij Kuleba anklaget fredag ​​russiske soldater for å «volta kvinner i okkuperte ukrainske byer».

