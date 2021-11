Ble prins Charleston anklaget for rasisme av Harry og Meghan? En bok fordømmer, Buckingham gjengjelder seg

Under innspillingen av Oprah Winfrey i mars i fjor vakte intervjuet mellom Megan og Harry oppsikt. De anklaget et ikke navngitt medlem av kongefamilien for rasisme. “Det er bekymringer og samtaler om hudfargen hans,” forklarte de.

En nylig utgitt bok slår fast at det var prins Charles som diskuterte Archies hudfarge. Ifølge The Sun ble anklagene henlagt av palasset.

“Dette er en myte, og det er verdt å kommentere.”, fortalte prins Charles’ talsmann til Tabloid.

Samtalen mellom Charles, Harry og Megan er spilt inn om morgenen 27. november 2017, i boken «Brothers and Wives: Inside the Personal Life of William, Kate, Harry and Megan» av Christopher Anderson. «Jeg lurer på hvordan barna blir. […] Jeg mener, etter din mening, hvilken farge ville barna deres ha? ”, ville den fremtidige kongen av England blitt overrasket.

En tiltale mot Buckingham-protester. I følge bokens forfatter, Christopher Anderson, var han interessert i Charles sine kommentarer om utseendet til barnebarna hans, og forklarte til The Sun at de ikke skulle bli sett på som rasistiske på noen måte.