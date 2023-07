Bleuets slo Norge for på egenhånd å lede sin gruppe

Frankrike slo Norge knepent 1-0 i den andre kampen i Euro Espoir 2023 i Cluj, Romania søndag.

Frankrike slo Norge knepent 1-0 i den andre kampen i Euro Esperance 2023 i Cluj, Romania søndag. Sylvain Ripoll, treneren til Les Bleuets, ønsket å teste integriteten til troppen hans, og gjennomførte en omfattende gjennomgang av personell, og la bare tre startende (Castello Lukeba, Maxence Caqueret og Arnaud Kalimuendo) bak seg. Italia turnering.

Likevel men…

Fra et regnskapsperspektiv er hans erfaring solid. Frankrike, uavskrekket, men aldri skjermet, boltret seg til en andre seier på to kamper, og nærmet seg kvartfinalen i EM, samt topplassering i sin gruppe. For andre må han ha forvirret den franske treneren da spillerne hans viste et helt annet ansikt mot «Asurini». Imponerende og sterke mot Italia, de var apatiske og lånte mot Norge, men var for svake.

Hvis du aldri var sen til å gå glipp av noe av showet, kunne de tusen tilskuerne på CFR-stadion i Cluj vente stille på at ekstratiden i andre periode skulle tenne.

Olise desarmerer situasjonen

På dette tidspunktet vant Norge, kompakt, men ufarlig, så bak 1-0, en corner og keeper Kristoffer Klaasen forsøkte å få uavgjort. Så en forvirrende situasjon, det er Rayane Cherki, hvis oppføring på timemerket er en av sjeldne fransk tilfredsstillelse, fra mer enn 70 meter, burene er tomme motstandere, det er sant, ikke tør å skyte.

Dette er en veldig spennende aktivitet i et veldig kjedelig møte. The Blues scoret bare én gang i første periode, en heading fra Amin Atli (13.) uten fare for Clayson. Og ironisk nok angrep ikke nordmennene mye og ga inntrykk av at de var de farligste, spesielt takket være prestasjonene til deres nummer 10, Oscar Popp, og deres unge spiss, Antonio Nusa.

Andre omgang var ikke fullt så overbevisende, selv om Michael tillot Amin Adleys (56.) innlegg fra Amin Atli (56.) å bryte døden før han gikk skadet med mindre enn ti minutter igjen. Så Sergis, Gowris og Barkolas bidrag ga det franske spillet litt mer intensitet. Men det er det. Frankrike må sjekke kvalifiseringen mot Sveits på onsdag, fortsatt i Cluj (20.45). Hun må vise et helt annet ansikt for det.