Bli en ‘Kjær Evan Hansen’ starter – tidslinje

Arrangørene av Toronto Film Festival kunngjorde for to uker siden at de vil ønske live publikum velkommen til et arrangement som vil finne sted 9. – 18. september. Etter at Canada ga unntak for å tillate National Hockey League-sluttspillet å finne sted i landet, senest vil Toronto Blue Jays spille igjen på ballparken på Blue Jay Way innen utgangen av denne måneden. Festivalen tillot fans å suge båtene sine med noen få bilder.

Tirsdag morgen ga DFF ut sin første store blokkpremiere og galla. Medformenn Jonah Vicente og Cameron Bailey Kjære Evan Hansen Åpningsgallaen hadde premiere i Roy Thompson Hall 9. september med en Broadway-tilpasning regissert av Stephen Sopowski.

Festivalen avsluttes så snart Zhang Yimo regisserer Ett sekund. Filmen var opprinnelig planlagt å spille i Berlin i 2019, men ble trukket tilbake i siste øyeblikk, ordet kom fra kinesiske tjenestemenn som spredte loven.

TIFF så langt låste bilder her. Mer vil bli lagt til senere. Så langt er det 11 galas og 21 presentasjoner. Inkludert noen nylig stengt Cannes Den verste personen i verden Og Bergman Island. Valg inkluderer spektrum –Clifford er den store røde hunden Det er en bisarr festvalg – og inkluderer filmer av regissørene Edgar Wright, Melanie Laurent, Barry Levinson, Antoine Fua, Jack Audiard og Ted Melby, som vender tilbake til Toronto med Melissa McCarthy. Staren Etter start St. Vincent Ved seremonien for mange år siden.

Hvis effekten virker litt lav sammenlignet med tidligere år – har Venezia den legendariske / WarnerMedia-suksessen Sand – Dette kan skyldes så mye usikkerhet rundt kanadiske grenser.

Galapresentasjoner

(* Tidligere kunngjort)

*Belfast

Kenneth Frank | Storbritannia

Verdenspremiere

Clifford er den store røde hunden

Walt Becker | USA / Storbritannia / Canada

Verdenspremiere

Night Film åpner

Kjære Evan Hansen

Stephen Sophoski | forente stater

Verdenspremiere

Det elektriske livet til Louis Vine

Skarp | Storbritannia

Kanadisk premier

Dummy Foys øyne

Michael Shoulder | forente stater

Verdenspremiere

*Frakoblet

Alison Clayman | forente stater

Verdenspremiere

*I går kveld i Soho

Edgar Wright | Storbritannia

Nordamerikansk premier

* Mad Women’s Ball (Le Ball des Falls) Melanie

Laurent | Frankrike

Verdenspremiere

*Knight Riders

Dansk Colette | Canada / New Zealand

Nordamerikansk premier

Avsluttende nattfilm

Ett sekund

Zhang Yimo | Kina

Nordamerikansk premier

Overlevende

Barry Levinson | USA / Canada / Ungarn

Verdenspremiere

Spesielle beskrivelser

(* Tidligere kunngjort)

Ali & Ava

Cleo Bernard | Storbritannia

Nordamerikansk premier

Alle sorger

Michael McGowan | Canada

Verdenspremiere

*Benedikt

Terence Davis | Storbritannia

Verdenspremiere

Bergman Island

Mia Hanson-Leave | Frankrike

Internasjonal premier

*Charlotte

Eric Warin, Tahir Rana | Canada / Frankrike / Belgia

Verdenspremiere

*Dion Warwick: Ikke overdriv meg

Dave Woolley, David Heilbroner | forente stater

Verdenspremiere

Kjøre bilen min

Ryuzuke Hamaguchi | Japan

Nordamerikansk premier

Støte på

Michael Pierce | Storbritannia / USA

Internasjonal premier

*Skyldig

Antoine Fua | forente stater

Verdenspremiere

Jeg er mannen din

Maria Schrder | Tyskland

Nordamerikansk premier

Uunngåelig

Fabrice til Wells | Belgia / Frankrike

Internasjonal premier

*Lockwood

Philip Noise | Canada

Verdenspremiere

Mellom mannen

Buet hammer | Norge / Canada / Tyskland / Danmark

Verdenspremiere

Offisiell konkurranse

Mariano Cohn, Gaston Dubrat | Spania / Argentina

Nordamerikansk premier

Paris, 13. distrikt (Les Olympiads)

Jack Audiard | Frankrike

Nordamerikansk premier

* Lille mamma

Celine Siamma | Frankrike

Kanadisk premier

*Staren

Theodore Melby | forente stater

Verdenspremiere

Historien om kona mi

Iltico ND | Ungarn / Tyskland / Italia / Frankrike

Nordamerikansk premier

Tre nettsteder

Barnepike Moretti | Italia / Frankrike

Nordamerikansk premier

Fiolett

Justin Batman | forente stater

Internasjonal premier

Den verste personen i verden

Joachim Trier | Norge / Frankrike / Sverige / Danmark

Nordamerikansk premier

“Kjære Evan Hansen”

Kjære Evan Hansen Historien om en videregående skole med en svekkende angstlidelse, et brev skrevet til ham som en del av en terapeutisk opplæring, har tragiske konsekvenser i hendene på en klassekamerat. Denne hendelsen motiverer Ivan på hans oppdagelsesreise, som fører til aksept fra de som tilhører ham, ikke bare blant menneskene som elsker ham, men også fra Ivan selv. Ben Flatt spiller Ivan, og rollebesetningen inkluderer Amy Adams, Julianne Moore, Caitlin Dever, Amandla Steinberg og Nick Totani, sammen med sanger av originale Broadway-musikere.

Det er ingen tvil om det Kjære Evan Hansen Det er en flott film å starte årets festival, “sa Bailey, medformann og kunstdirektør for Fest. “Denne filmen bekrefter til slutt helbredelse, tilgivelse, og hvor mye vi alle er knyttet til hverandre, avgjørende. Vi kunne ikke tenke oss en viktigere idé å feire i år da vi er gjenforent for å dele sammen energien og gleden ved kino på teatre. ”

DIFFs administrerende direktør og medformann Vicente la til: ”Da DIFF ble lansert i år igjen etter en epidemi som markerte og forandret livene våre, følte vi det var viktig å åpne årets festival med en film som knytter seg til vår deling av menneskeheten og minner om oss hvor dypt vi trenger hverandre, vi trenger å se på hverandre, spesielt i tider med ensomhet og frustrasjon. “

Kjære Evan Hansen Regissør Stephen Sophoski kalte filmen “en film om å la oss finne oss selv, og la oss være våre sanne, virkelige mennesker. Etter halvannet år av isolasjon, er det mange av oss som finner en måte å komme tilbake til hverandre. Så nå mer enn noensinne, Toronto International, er jeg stolt over å ha valgt filmfestivalen Kjære Evan Hansen Åpne årets festival. Vi kunne ikke ha bedt om et bedre festival eller publikum eller øyeblikk for å vise filmen vår. “

Festivalen avsluttes med en ny film Hev det røde lyset Og Helt, Kinesisk filmskaper Zhang Yimo. Ett sekund En reisefilm forteller historien om en fange forbundet med en prosjektist og kino. Filmen er et kjærlighetsbrev til filmene og en påminnelse om hvordan de kan forene mennesker uavhengig av forskjellene våre.

“Hver september inviterer vi hele filmverdenen til Toronto, som er en av de mest varierte, filmbesatte byene i verden,” sa Bailey. “Det er en virkelig glede å ha Zhang Yimos film her nå.”