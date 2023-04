Blinken krever løslatelse av en amerikansk journalist arrestert i Russland, svarer Lavrov

Moskva fordømte søndag «medievanviddet» i Vesten over arrestasjonen av en amerikansk journalist i Russland torsdag, bekreftet spionasjeanklagene mot ham og sverget at han ville bli stilt for retten, mens Washington igjen krevde ham løslatt. Tre dager etter arrestasjonen av Wall Street Journal-journalisten Ivan Gershkovich, utvekslet russiske og amerikanske diplomater Sergei Lavrov og Antony Blinken synspunkter om Washingtons «forsøk» på å arrestere ham, sier Moskva.

– Det er uakseptabelt at embetsmenn i Washington og vestlige medier lager bråk med den klare intensjon om å gi saken en politisk dimensjon, sa det russiske utenriksdepartementet i en uttalelse. MR. Gershkovich er arrestert. Saken hans har skapt oppsikt i Vesten som aldri før i landets nyere historie. Under denne sjeldne samtalen på søndag, Mr. Lavrov har gjentatte anklager om spionasje fra russiske tjenestemenn siden torsdag til USAs representant Anthony Blinken. – Beslutningene til russiske myndigheter må respekteres, sa den russiske ministeren. fortalte Blinken. Han ignorerte kritikken og husket fremgangsmåten: «I lys av etablerte fakta (…), vil hans påfølgende skjebne bli avgjort av retten», uten å gi ytterligere detaljer. MR. Blinken på sin side krevde «umiddelbar» løslatelse av den amerikanske journalisten, og fordømte den «uakseptable forvaringen», sa en talsmann. På fredag, USAs president Joe Biden, Mr. Han ba Moskva om å «slippe» Gershkovich. Amerikansk journalist arrestert for «spionasje»: Joe Biden henvender seg til Russland «luking» Den russisktalende reporteren Ivan Gershkovich, 31, benektet anklagene mot ham under en høring i en domstol i Moskva torsdag, rapporterte det russiske nyhetsbyrået TASS. Likevel ble den amerikanske journalisten varetektsfengslet i et Moskva-fengsel frem til 29. mai, som kunne forlenges i påvente av en eventuell rettssak. READ Carla og mannen hennes får en bot på 450 euro for å ha tatt ut søppelbøttene deres … til feil tid: «De er tyranner!» Ifølge Doss er saken klassifisert som «konfidensiell», noe som begrenser utgivelsen av informasjon om den. Den eneste detaljen tilgjengelig på dette tidspunktet: De russiske sikkerhetstjenestene til FSB kunngjorde på en uspesifisert dato at de hadde «brutt en ulovlig operasjon» ved å arrestere Evan Gershkovich i Ekaterinburg (Urals). Russiske sikkerhetstjenester sier at de mistenker ham for å «spionere til fordel for USA», spesifikt anklager ham for å samle informasjon «ved en institusjon i det russiske militær-industrielle komplekset». Artikkel 276 i den russiske straffeloven straffer en journalist med inntil 20 års fengsel. Siden torsdag har vestlige politikere og frivillige organisasjoner som forsvarer menneskerettigheter og pressen på det sterkeste fordømt arrestasjonen av en amerikansk journalist av russiske myndigheter som et «utrensende» symbol på Kremls «systematiske forakt» for «mediefrihet». Øynene deres. På sin nettside ba Wall Street Journal om journalistens løslatelse og «avviste på det sterkeste» spionasjeanklagene. Journalist Ivan Gershkovich anklaget for spionasje: Gissel av Moskva?