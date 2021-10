Blinkende engel ser på de røde djevlene i “Brussels, I Love You”

Innen 24 timer etter at det ble utgitt på nettet, har Angelas nye klipp allerede fått over 500 000 visninger på YouTube. Tallene på Spotify er ikke interessante, men de tilgjengelige vil først dekke torsdag i morgen. Brussel-singelen ble sluppet klokken 17.00. Online spill telles kun i 7 timer. I Belgia er det registrert 27.583 og i Frankrike 74.752.

Klippet av «Bruxelles, je t’aime» er fullt av små detaljer som dukker opp når du lytter. Lytt til talisman-kunngjøringen som åpner sangen. Et spill med datoer gjemt der. “Velkommen med tog nr. 1995”, Vi ber om å starte. 1995 er året for Angels fødsel. Kunngjøringen fortsetter: “Fra Paris Carre til Nord til Brookles-Midi. Ankomst planlagt til 10. desember”. Ankomstalbumet, planlagt til 10. desember, er som DH Han hadde annonsert det før singelen ble gitt ut.

Nok et nikk sender hun til den nå kjente «sømmen» av nederlag mot de røde djevlene og Frankrike. Hvordan ellers tolke sangen hennes: “Vi har ikke de lengste historiene av alle. Vi vet, vi har ikke alltid lyktes. Generelt, selv om det er vanskelig, har jeg den holdningen at du bør være trygg når du ikke er den første.

Vi kan se Devils tape mot Blues under VM-semifinalen 10. juli 2018 i Russland. Vi kan legge til et notat til League of Nations-kampen mot det franske laget 7. oktober.

Vi blir minnet om at under konsertene han presenterte i 2018, spesielt under verdenscupen, hadde sangeren uten feil på seg den røde djevlen.