Blir den lille islandske byen Grindavik snart gravlagt?

Ifølge det islandske meteorologiske kontoret nærmer magma seg jordoverflaten. Den smeltede steinen er nå rundt 500 meter dyp, ned fra 800 meter forrige tirsdag. Aldri sett før på Island! Rundt 130 vulkaner i landet er fortsatt aktive og sitter rett på den såkalte Mid-Atlantic Ridge, en rift i havbunnen som skiller to tektoniske plater (nordamerikansk og eurasisk). Disse er ca 2 cm per år.

Selv om det ikke er lett å forutsi hovedøyeblikket for utbruddet, for vulkanolog og professor ved ULB Corentin Caudron, vil det skje i løpet av de kommende ukene eller dagene. Selv om vi vet hvor dyp magmaen er, vet vi ikke hva vulkanen gjør. Den avkjøles delvis i endene, men mottar volumer fra dypet. Så det fortsetter å hovne opp. «Dette er grunnen til at vi i det lange løp tror vi er på vei mot et nytt utbrudd. Vi trenger flere målinger og flere modeller for å forbedre kunnskapen vårsier Corentin Gadren. For øyeblikket er det to ULB-forskere på stedet som samler inn og overfører data.

Risikoen for at en evakuert by blir fullstendig begravd og forsvinner er reell. Omtrent en gang hvert 800. år vil Reykjaneshalvøya oppleve en slik begivenhet i flere tiår. De forrige 3 utbruddene var «godt plassert» og påvirket ikke mennesker. Dette er første gang Island har fullstendig evakuert en liten by med rundt 4000 mennesker.