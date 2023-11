Blir det et tredje fly før jul?

Dette vil også interessere deg [EN VIDÉO] Starship: SpaceXs Mars-drøm I denne videoen presenterer SpaceX Starship, et romtransportfartøy som Elon…

Bare noen få dager etter den andre flyturen av RomskipRomskip, Elon MuskElon Musk har allerede nevnt muligheten for en tredje flyvning før årets slutt. Denne kunngjøringen overrasker oss ikke, for for noen uker siden, SpaceXSpaceX Han hadde allerede nevnt forberedelsene til to Starship-flyvninger innen slutten av året.

Second Starship flight: et gigantisk skritt for SpaceX til tross for eksplosjonene

Men mens et tredje stjerneskip sannsynligvis vil være klart for lansering før jul, er det uklart om SpaceX raskt vil få en flylisens fra FAA (Federal Aviation Administration), som allerede har begynt sin forskning på utviklingen av den andre flyvningen.

Starships retur til flyturen avhenger av FAA

Den andre flyvningen var absolutt mye bedre enn den første, til tross for ødeleggelsene på begge flyvningene. bæreraketterbæreraketter kjemper. Det skal imidlertid bemerkes at under den andre oppskytningen ble ikke utskytningsrampen skadet som ved det første forsøket, noe som resulterte i dannelsen av et krater på omtrent syv meter dypt forårsaket av jetflyene fra motorene og forårsaket alvorlig skade på utskytningsbordet. . . Mens vi venter på å finne ut når Starship får lov til å fly igjen, forbereder SpaceX-team i Boca Chica, akkurat nå, for å sette sammen et tredje Starship, som kan være klart innen to eller tre uker.