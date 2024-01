Blir energiprisene påvirket av denne kalde bølgen? Dette er hvordan energiprisene og kontraktene dine utvikler seg

Etter en lang energikrise som har ført til at gassprisene har nådd rekordnivåer, bekymrer vi oss fortsatt for å se det minste element starte maskinen på nytt. De siste månedene har de gode nyhetene fortsatt, med en fortsatt nedgang i gassprisene, som har kommet tilbake til et nivå tilsvarende det de var for 10 år siden. I begynnelsen av januar falt prisen til 30 euro per megawattime. Dette er fortsatt dyrere enn før krisen, men gapet blir mindre dersom inflasjonen tas i betraktning. Vi må ikke glemme at prisene var overraskende lave like før krisen begynte.

Men nå som temperaturene har sunket og etterspørselen etter gass de facto har økt, bør vi forvente at prisene faller? Foreløpig er det ingen tegn til økning i markedene. Det må sies at denne kalde syklusen ikke bør vare over lang tid og at alle andre faktorer som kan øke prisene (krig i Ukraina, israelsk-palestinsk konflikt, streiker i et leverandørland osv.) forblir stabile inntil videre. Fremfor alt står nasjonale aksjer i gjennomsnitt på 82,4 % av maksimum, ifølge de siste tallene publisert av Agence France-Presse. Dette er en tilsvarende prosentandel som i fjor på samme dato (83%). Beleggsgraden varierer fra 99,5 % i Portugal til 72,1 % i Kroatia. Frankrike 79,7 %, Italia 78,6 %, Belgia 81,8 %, Østerrike 92,2 %, Tyskland 89,7 %. Utenfor EU er belegget i Storbritannia 98 %. På den annen side er prosentandelen i Ukraina 26 %. Flere gode nyheter om energimarkedene: «Vi er tilbake til samme prisnivå som for 10 år siden» Hva med våre energikontrakter? Det er lurt å ta en titt på gjeldende priser. Prisene for januar er oppdatert for å ta hensyn til lavere priser for desember. For de med variabel kontrakt er prisreduksjonen automatisk. For de som har en fast kontrakt, må du virkelig vurdere sammenligningen. De som signerte en kontrakt i september eller oktober for å beskytte seg om vinteren, risikerer å betale ublu beløp sammenlignet med dagens priser. Derfor er det en god idé å bruke sammenligning, bytte leverandør eller forhandle med gjeldende leverandør for å oppdatere prisen. READ Kryptovalutaer i møte med nye europeiske bankregler Til slutt, nok en god nyhet, prisen på fyringsolje I slutten av november var prisen på en liter fyringsolje 1,02 EUR/L, en kurs som falt til 0,89 EUR tirsdag, den billigste prisen siden begynnelsen av måneden . Fra juli. Nå er et godt tidspunkt å fylle tanken hvis du frykter kalde dager.