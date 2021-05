BLOGG: Blackhawks Trio, Canada får sin første seier over Norge

CANADA Tjener sin første fortjeneste

Brandon hagel, Nicolas beaudin og Brandon Pirri vil sove litt lettere onsdag kveld etter at Canada kom inn i vinnerkolonnen for første gang i turneringen med en 4-2-seier over Norge.

Hagel hadde fire skudd på 12:14 på istid, Beaudin skled 11:03 inn i kampen og Pirri gjorde to skudd mens han spilte 6:13.

Kanadierne vil få sjansen til å bygge videre på sin fart i neste kamp mot Kasakhstan på fredag.

HØYDEPUNKTER: CAN vs. DEN

TYSKLAND FALL I ANDRE RETT

Tyskerne tapte en kamp 3-2 for Kasakhstan på onsdag, et andre rett tap i turneringen etter en høyt scorende start på 2-0-0. Blackhawks-prospekt Lukas Reichel fikk en høy hit i den første perioden og spilte sparsomt etterpå, og til sammen kom 5:36 av istid i spillet.

Tyskland har de neste to fridagene før de tar imot Finland på lørdag i en sentral kamp på toppen av gruppe B.

RUSSLAND OVERSTIGER DANMARK

Russland slo en to-spillrekke onsdag med 3-0-seier over Danmark for å knytte poeng til førsteplassen i gruppe A.

Nikita Zadorov Han hadde to skudd, og det var en +1-vurdering på 21:26 av istid, mens Maxim Shalunov skled 11:01 av kampen med et skudd på mål.

Blackhawks-duoen møter Philipp Kurashev og det sveitsiske laget på fredag, sannsynligvis med andreplass i gruppe A på tur.

KUBALIK, KURASHEV I HANDLING DAG 7

To Blackhawks er i aksjon torsdag da Kurashev og Sveits inntar førsteplassen Slovakia og Cuban DominicTsjekkia-laget møter Sverige.

SPILL 27. MAI