Blokkering av nettsteder øker trafikken

Å blokkere piratkopierte nettsteder er nyttig…

I følge forskning finansiert av Republikken Korea og publisert av World Intellectual Property Organization (WIPO), Omtrent 73 % av de blokkerte nettstedene så trafikken redusert, noe som bekrefter blokkeringens effektivitet. Imidlertid publisert av samme studie TorrentFreak Den avslører at mer enn en fjerdedel av domenene har hatt en økning i besøk siden forbudet. Av de 6 573 domenenavnene som er oppført i WIPO-databasen, ga bare 432 brukbare trafikkdata. Studien presenterer derfor en begrensning i evalueringen av blokaden og dens effektivitet.

Effekten av forebyggende tiltak varierer betydelig fra land til land. For eksempel i Italia fikk alle domenenavn færre besøk etter forbudet, mens i Litauen forble trafikken til piratnettsteder den samme eller økte. Effektiviteten til avskrekking påvirkes derfor av eksterne faktorer; Strategier bør tilpasses den spesifikke konteksten i hvert land.

… men noen ganger har den stikk motsatte effekten

Data fra en WIPO-studie viser at blokkering kan redusere trafikken til piratkopiernettsteder, Men økningen i trafikk til enkelte domener etter forbudet viser at dagens tiltak ikke er nok til å utrydde piratkopiering fullstendig.

Studieresultatene tyder videre på at avskrekking ikke nødvendigvis oversettes til juridiske insentiver. Mer målbevisste brukere finner andre måter å få tilgang til piratkopiert innhold påAndre drar uten å vende seg til lovlige alternativer, ofte av økonomiske årsaker.

Effektiviteten av blokaden er derfor tvilsom. Mens noen nettsteder har sett at de besøkende har gått ned, har andre opplevd økt trafikk, ifølge en WIPO-studie. Kan forebygging vurderes som en mulig løsning? For å motvirke Streisand-effekten som dette trekket ser ut til å ha tatt, virker det noen ganger bedre å ikke blokkere: pressen, som gjenspeiler kunngjøringer om blokkering og nedleggelse av de mest populære nettstedene, fører til oppdagelser. Adresser for opplærings- og internettbrukere. Sistnevnte kan også bli fristet til å hengi seg til ulovlig nedlasting av filmer og serier.