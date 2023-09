Bloody Alley – Diablo Immortal

En blodpropp er et av de forbigående fenomenene Diablo Immortal. Møt fiendene dine head-to-head på ett enkelt spor. Fra 21. september til 5. oktober kl. 03.00 vil spillere få mange mål og belønninger. Finn ut alle detaljene nedenfor!

1. Introduksjon

Bli med i kampen En 4v4 PvP-spillmodus I den vil du møte dine fiender på lik linje Å ødelegge det motstandsdyktige hjertet. Hvis du er kjent med ARAM, er prinsippet det samme!

2. Drift

Bloody Alley er tilgjengelig 10.00 til 12.00, 14.00 til 18.00 Og 20.00 til 22.00.

Konkurrere En 4v4 kamp Dette inkluderer å fikse nivåer, utstyr og legendariske edelstener Bør være det samme Diverse eksterne bonuser for alle deltakere Funksjonshemmede. Du vil bruke Ditt eget system.

Ødelegg det motsatte hjertet foran dine fiender På et enkelt spor. Den er beskyttet Mange vakttårn. Du vil hjelpe i kampen din av de hellige voktere Hvem vil komme i krig med deg.

Før møtet begynner skal du ta et valg Ekstra aktiv evne Av åtte forskjellige. Disse er Spesifikt for spillmodusen og lar deg få en fordel over motstanderlaget.

3. Oppgaver

3.1 Ukentlige oppgaver

Del 10 000 skader til spillerkarakterer i alle spill : 15 000 gp, 60 forsterkede sikkerhetskopier, 6 kamppoeng.

: 15 000 gp, 60 forsterkede sikkerhetskopier, 6 kamppoeng. Del 40 000 skader til spillerkarakterer i alle spill : 25 000 gp, 100 forsterkede sikkerhetskopier, 10 kamppoeng.

: 25 000 gp, 100 forsterkede sikkerhetskopier, 10 kamppoeng. Del 70 000 skader til spillerkarakterer i alle spill : 50 000 gp, 200 forsterkede sikkerhetskopier, 20 kamppoeng.

: 50 000 gp, 200 forsterkede sikkerhetskopier, 20 kamppoeng. Gjør 10 000 skadepoeng på tårnene i alle spill : 15 000 gp, 60 forsterkede sikkerhetskopier, 6 kamppoeng.

: 15 000 gp, 60 forsterkede sikkerhetskopier, 6 kamppoeng. Gjør 40 000 skadepoeng på tårnene i alle spill : 25 000 gp, 100 forsterkede sikkerhetskopier, 10 kamppoeng.

: 25 000 gp, 100 forsterkede sikkerhetskopier, 10 kamppoeng. Gjør 70 000 poeng skade på tårnene i alle spill : 50 000 gp, 200 forsterkede sikkerhetskopier, 20 kamppoeng.

: 50 000 gp, 200 forsterkede sikkerhetskopier, 20 kamppoeng. 1 kamp seier : 1 tilfeldig legendarisk

: 1 tilfeldig legendarisk Vinn på 3 kamper : 1 tilfeldig legendarisk

: 1 tilfeldig legendarisk Vinn på 10 kamper : 1 tilfeldig legendarisk

3.2 Prøveoppdrag