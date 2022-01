Søndag 30. januar 1972, London. Etter klokken 16.30 åpnet britiske ambulansepersonell ild mot en fredelig demonstrasjon av katolske aktivister, og drepte tretten mennesker.

«Blodsøndag» kastet Nord-Irland ut i tragedie. Det var et vendepunkt i tre tiår med “problemer” mellom republikanere, spesielt katolikker, tilhengere av gjenforening med Irland og protestantiske unionister i Ulsters britiske krone.

Den søndagen ble en demonstrasjon kalt av fagforeninger for å forsvare katolikkers borgerrettigheter forbudt av den britiske provinsregjeringen, som har vært dominert av protestanter siden øyas løsrivelse i 1921.

Likevel marsjerer flere tusen av dem gjennom gatene i Londons nasjonalistiske ghetto (Terry for Republicans) bauxitt, der for to år siden startet et opprør mot diskriminering fra den protestantiske «rasistiske regjeringen».

Den britiske hæren ble stasjonert der sommeren 1969, etter interetniske opptøyer og begynnelsen på et “problem” i provinsen.

Ledet av den unge katolske parlamentsmedlem Bernadette Devlin i Westminster-parlamentet, satte dagens demonstranter opp plakater som ba om å få slutt på fengslingen av aktivister fra det katolske miljøet uten rettssak. Dette regimet ble innført av London i Nord-Irland i august 1971 og symboliserte senere den republikanske bevegelsen, britisk autoritarisme og “nasjonal opposisjon”.

Katastrofen inntreffer like etter klokken 16.30. Britiske fallskjermjegere fra 1. bataljon, hentet inn som forsterkninger fra Belfast, ble stasjonert i krysset mellom Bishop Street og Roseville Street i utkanten av Bauxite.

Så snart den største demonstrasjonen noensinne i Londonderry er over, forlater ungdommene flyten av marsjen og setter kursen mot soldatenes utpost. Situasjonen eskalerer.

Bernard Devlin beordrer med streng stemme oppløsningen:“Stopp, stopp, gå hjem”«Men fallskjermjegerne kom ut bak sperringene sine og ble beordret til å investere i bauxitt.

En gang på et katolsk slott i Ulster forsvinner demonstranter og soldater inn i de patetiske, svakt opplyste smågatene, hvor ingen politi eller soldater turte å gå inn i årevis. Plutselig en tragedie. Vi skyter, skriker, løper. Om natten, kald, tåkete tårer røyk og katastrofal situasjon.

Tretten sivile, inkludert seks 17-åringer, ble drept i skytingen. Alle skutt, de fleste bak. En annen skadet person døde av en svulst noen måneder senere. Seksten personer ble skadet og mange flere ble alvorlig skadet.

Når det gjelder innbyggerne, er ambulansepersonell ikke i tvil “Jeg snublet” Og skjøt i blinde på alt som rørte seg. Bernard Devlin insisterer “Dette er en massakre begått av den britiske hæren”. Denise Bradley, en katolsk prest som var vitne til tragedien, anklaget ambulansepersonell for å skyte.Blindt«Og» nesten med Lykke“På mengden.

Tolv år etter etterforskningen slår rapporten fast at de britiske fallskjermjegerne var de første som åpnet ild. Ofrene var ubevæpnede og ikke IRA-bombefly.