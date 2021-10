Blue Origin-kapselen landet etter sin få minutters flytur i verdensrommet: ‘Den mest intense opplevelsen’

I en alder av 90 år har den kanadiske skuespilleren blitt den eldste personen som har nådd den siste grensen.

Dette var den andre bemannede rakettflukten fra selskapet til milliardæren Jeff Bezos, som har til hensikt å etablere seg som en stor aktør i den ettertraktede romturistsektoren.

Ombord var også to gründere som betalte for flyreisen, og en leder fra Blue Origin.

Amazon -grunnleggeren var på stedet onsdag morgen. Hver av passasjerene håndhilste før de gikk ombord på raketten, kalte New Shepard og lukket kapselluken for seg selv.

Jeff Bezos tok også en tur til verdensrommet ombord på dette kjøretøyet i juli.

Missilet tok av vertikalt onsdag, deretter brøt kapselen av under flyging, og tok dermed av gjennom Kerman -linjen som i 100 km høyde markerer grensen til rommet i henhold til den internasjonale avtalen. Så begynte det frie fallet å komme tilbake til jorden, særlig bremset av tre enorme fallskjerm.

Flyturen tok bare omtrent ti minutter.

Star Trek -stjernen ble sendt fra 1966 i bare tre sesonger, og redegjorde for eventyrene til USS Enterprise -romfartøyet, som ble lansert på et interstellar utforskingsoppdrag. Serien har blitt en kult for science fiction -fans, inkludert Jeff Bezos.

Utgitt i begynnelsen av erobringen av rom, før amerikanerne satte foten på månen, bidro det også til å vekke interesse for nasjonen – og verden – for NASA -programmet.

Den “verste opplevelsen” i livet hans

Star Trek -skuespilleren William Shatner sier at han hadde den “mest intense opplevelsen” av sitt liv der.

Han sa da han gikk ut av Blue Origin -kapselen til Jeff Bezos, selskapets grunnlegger som ønsket ham velkommen.